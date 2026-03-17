Hier, Grégory Doucet a annoncé s'allier à LFI pour le second tour des élections municipales. Bonne ou mauvaise stratégie ? Lyon Capitale est parti à la rencontre des Lyonnais pour récolter leur avis.

Evoquée depuis plusieurs semaines déjà, l'alliance entre l'Union de la gauche et des Ecologistes et LFI est désormais scellée à Lyon. Alors que le groupe Coeur lyonnais fustige cette alliance qu'il qualifie "d'accord de la honte", Lyon Capitale est parti à la rencontre des Lyonnais pour connaître leur avis sur la question.

"Cette alliance ne me pose aucun problème"

Du côté des électeurs de gauche, l'alliance entre l'Union de la gauche et des Ecologistes et LFI ne semble pas poser problème : "Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger, dans LFI il n'y a pas que des extrêmes (...) C'est juste une alliance qui pourrait faire barrage à la droite alors pourquoi pas", affirme une quinquagénaire. "Moi je dis, plus on est, mieux c'est, donc c'est bien qu'ils s'allient pour avoir plus de poids au second tour", lance une autre Lyonnaise.

Si l'alliance ne choque pas ces électeurs, certains questionnent néanmoins son efficacité dans le temps : "C'est plutôt intelligent vis-à-vis des forces en présence, après il faudra voir ce que ça donne en terme d'effectivité quand l'alliance sera vraiment en place (...) Il ne faut pas que ça soit seulement un barrage à la droite, il faut que ça soit un barrage utile", estime un jeune électeur. "Cette alliance ne me pose aucun problème, après les socialistes ont mis LFI au pilori et aujourd'hui s'allient avec eux, c'est aussi un problème politique", juge François, 58 ans.

Avant l'annonce officielle, plusieurs électeurs de Grégory Doucet confiaient déjà que cette alliance ne constituait pas de problème pour eux : "Même si je ne suis pas fan de LFI, il faut faire barrage à la droite, et surtout à Aulas, qui représente une autre France, qui n'est pas la France de demain et qui ne tient pas compte des futurs défis", expliquait l'un d'entre eux.

"Il faut que chacun reste dans son camp"

En parallèle, des électeurs de Jean-Michel Aulas se disent "choqués" de cette union : "C'est un scandale, on critique le RN alors que LFI est bien plus dangereux, cette alliance est horrible", dénonce une retraitée. "C'est choquant, c'est une honte, il faut que chacun reste dans son camp", juge quant-à-elle Audrey, commerçante à Lyon.

D'autres sont plus modérés : "Ce n'est pas une surprise au vu des résultats serrés (...) Pour moi c'est comme aux présidentiels où la gauche s'était uni pour récolter le plus de votes possible et on a bien vu que derrière il n'y avait pas de résultats", souffle une trentenaire. "Ca ne me choque pas qu'ils fassent ce genre d'alliance pour récupérer des voix, en revanche, je suis contre les deux extrêmes donc je préférerais que les partis ne fassent pas d'union", déplore une autre habitante.

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