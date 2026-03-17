LYON, FRANCE – MARCH 16: (Exclusive Coverage) Rosalía performs on stage at the LDLC Arena on March 16, 2026 in Lyon, France. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for Live Nation)

Lundi 16 mars, plus de 13 800 spectateurs ont assisté à la première date de la tournée "Lux Tour" de Rosalía à la LDLC Arena.

Ils venaient de France, mais aussi d'Espagne, du Brésil, ou encore d'Argentine. Lundi 16 mars, plus de 13 800 spectateurs se sont réunis à la LDLC Arena pour assister à la première date de "Lux tour", la tournée internationale de Rosalía.

Après Dua Lipa, Lady Gaga, ou encore Katy Perry, la chanteuse espagnole a fait danser le public sur ses plus grands titres dont Despecha ou la Fama. Un show dont se réjouit le directeur général de la salle de spectacle, Alexandre Aulas : "Que Rosalía nous fasse confiance pour ce moment crucial, c’est une reconnaissance exceptionnelle. Ce succès, c’est celui d’un écosystème complet."

Au total, 250 personnes, vingt semi-remorques et six tourbus ont été mobilisés pour l'événement. L'artiste et ses équipes ont été en résidence à la LDLC Arena à partir du 9 mars, bénéficiant d'une ouverture 24h/24 de la salle.

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