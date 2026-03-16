Alliance avec LFI ? Surprise générale ? Déception des électeurs ? Après la "remontada" inattendue de Grégory Doucet au premier tour des élections municipales de Lyon, Lyon Capitale est parti questionner les Lyonnais.

Hier soir le maire sortant, Grégory Doucet, a provoqué la surprise en prenant la pôle position devant son principal adversaire Jean-Michel Aulas pour le premier tour des élections municipales. Alors que les sondages lui prédisait une défaite, loin derrière le candidat Coeur lyonnais, l'écologiste a finalement récolté 37,36 % des votes contre 36,78% pour Jean-Michel Aulas. Au lendemain de ce renversement de situation, Lyon Capitale est parti à la rencontre des Lyonnais.

Pas vraiment de surprise du côté des Lyonnais

Si cette remontée était plutôt inattendue, de nombreux Lyonnais ne se disent pas surpris : "Je ne suis pas vraiment surpris parce que pour moi Aulas n'était pas crédible, c'était évident qu'il n'était pas bon pour les Lyonnais", lance un retraité du 1er arrondissement. "C'est vrai que Aulas était donné en tête dans les sondages mais finalement ces sondages là c'était principalement des gens qui étaient très remontés contre la politique de Doucet", juge quant à lui Théo, 30 ans. "Ca ne m'a pas surpris vu l'état d'Aulas, il ne prend pas assez la parole, ils auraient dû prendre quelqu'un d'autre", poursuit une quinquagénaire.

Pour la plupart des personnes interrogées, la campagne et le programme de Jean-Michel Aulas n'auraient en effet pas joué en sa faveur : "Au-delà de la droite de la gauche, on regarde surtout le programme et il y a a mon sens certaines incohérences vis à vis du programme d'Aulas (...) Pour moi le personnage est assez déconnecté de la réalité", explique une jeune électrice. "C'est vrai que Doucet a un peu énervé tout le monde avec ses travaux mais au bout du compte il ne sera peut-être pas si mal", estime quant-à-elle une habitante de Lyon.

"Aulas est déçevant"

Même les électeurs de Jean-Michel Aulas semblent déçus de leur candidat : "Moi je pense que ce n'est pas uniquement le comportement de Doucet, je pense que Aulas n'a pas montré ses compétences s'il en a", tacle l'une de ses électrices. Elle poursuit : "Il n'a pas été bon, il gère les élections comme il gère ses matchs de foot, c'est du n'importe quoi." "Nous étions un peu déçues, je pense qu'il n'a pas fait une bonne campagne, qu'il n'a pas mis les arguments de son côté", déplore de leur côté trois électrices retraitées.

Du côté des électeurs, c'est d'ailleurs la rancoeur contre Grégory Doucet plutôt que la campagne de Jean-Michel Aulas qui semble avoir prôné : "Vu comment Doucet nous a emmerdé, comment il a embouteillé la ville alors qu'il se dit écolo, oui nous avons voté contre lui", reconnait l'une des retraités. "Doucet à fait du tort au commerce, les gens ne peuvent plus circuler, c'est terrible pour aller dans le centre", ajoute une autre.

"Ca ne me dérangerait pas que Grégory Doucet s'allie avec LFI"

Et alors que le candidat pour Coeur lyonnais mise sur l'alliance entre LFI et l'union de la gauche et des écologistes pour faire tomber son adversaire, la question ne semble pas perturber du côté des électeurs de Grégory Doucet : "Ca ne me dérangerait pas qu'il s'allie avec LFI puisque de toute façon, Grégory Doucet a beaucoup de voix derrière lui et ce ne sera donc pas le point de vue de LFI qui sera pris en compte", affirme un électeur de Grégory Doucet. "Ca ne nous pose pas de problème s'ils font alliance avec LFI pour lutter contre la droite", confie le couple de retraité.

Même du côté des personnes qui ne soutiennent pas LFI, la question semble très peu se poser : "S'il y a alliance avec LFI je vais réfléchir parce que je trouve qu'ils n'ont parfois pas la bonne approche (...) après je préfère voter à gauche, même avec LFI, plutôt qu'à droite", explique la jeune électrice. "Même si je ne suis pas fan de LFI, il faut faire barrage à la droite, et surtout à Aulas, qui représente une autre France, qui n'est pas la France de demain et qui ne tient pas compte des futurs défis", alerte Théo.

Les résultats seront donnés à l'issue du second tour des municipales qui aura lieu dimanche 22 mars.

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