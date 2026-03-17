Accusée de refuser de débattre par le Rassemblement national et la gauche, Véronique Sarselli participera bien à un débat d'entre-deux-tours jeudi soir.

Contrairement à celui qui pourrait être son premier vice-président en cas de victoire, la candidate LR-Grand Coeur lyonnais aux élections métropolitaines participera bien à un débat d'entre-deux-tours face à Bruno Bernard. Ce mardi, l'écologiste et la candidate RN Tiffany Joncour ont laissé entendre que la maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon avait refusé de participer à un tel exercice, quelques minutes après que le candidat Coeur lyonnais a officialisé son refus de débattre avec Grégory Doucet.

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"On ne peut pas tout faire"

"La campagne pour les élections métropolitaines devrait être un moment essentiel de débat démocratique. Les habitants de la métropole de Lyon sont en droit d’entendre les projets, les propositions et les visions portées par les différents candidats afin de se faire une opinion éclairée", écrivait ainsi la députée du Rhône, défaite au premier tour des élections municipales à Saint-Priest.

"France 3 a récemment proposé un débat métropolitain pour éclairer les électeurs, mais Véronique Sarselli a choisi de décliner", a également déclaré sur X Bruno Bernard. La candidate s'est expliquée, en rappelant qu'elle prévoyait bien de participer au débat prévu de longue date organisé jeudi soir sur BFM Lyon. Le refus auquel font référence Tiffany Joncour et Bruno Bernard concerne en fait une nouvelle proposition faite par la chaîne du service public ce mardi.

France 3 a en effet proposé de remplacer le débat des élections municipales prévu mercredi soir mais annulé suite à la défection de Jean-Michel Aulas. "On ne peut pas tout faire" a justifié son entourage auprès de confrères. La pertinence d'organiser deux débats télévisés à un jour d'intervalle dans l'entre-deux-tours était par ailleurs questionnable.