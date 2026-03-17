Argument ou excuse ? Lyon Capitale est parti demander aux Lyonnais ce qu'ils pensaient du refus de Jean-Michel Aulas de débattre face à son adversaire Grégory Doucet durant l'entre-deux-tours.

C'est officiel, Jean-Michel Aulas ne participera pas au débat d'entre-deux-tours. Après un premier tour le plaçant à la seconde place derrière son principal adversaire écologiste Grégory Doucet, le candidat pour Coeur lyonnais a décidé de ne pas prendre part au débat qui devait avoir lieu mercredi soir sur le plateau de France 3.

Le motif ? "Débattre sereinement avec les extrêmes, c’est déjà prendre le risque de les banaliser. Et banaliser les extrêmes, c’est toujours ouvrir la porte aux plus graves dérives en termes de démocratie et de paix", affirmait le candidat qui avait pourtant accepté de débattre face au candidat UDR-RN, Alexandre Dupalais, et à la candidate Insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi sur le plateau de BFM TV. Alors argument ou excuse ? Lyon Capitale est parti demander aux Lyonnais ce qu'ils en pensaient.

"S'il a un problème avec cette alliance il devrait justement débattre"

Si les avis des habitants divergent sur l'alliance avec LFI, une grande part de Lyonnais pensent néanmoins que Jean-Michel Aulas devrait participer au débat : "Je comprends que ça l'agace, mais s'il a un problème avec cette alliance il devrait justement débattre et pointer le problème du doigt", estime l'une de ses électrices. "Je pense qu'il devrait y aller pour discuter mais de toute façon je crois que ça ne changera rien", ajoute une autre. D'autres sont plus tranchants : "Ca ne sert à rien qu'il débatte, de toute façon il dit toujours la même chose", tacle un soixantenaire.

Pour Audrey, commerçante en Presqu'île, le débat ne serait "pas juste" en raison du passé différent des deux candidats : "Monsieur Doucet est un grand tchatcheur il a beaucoup de bagout et c'est quelqu'un qui mène très bien la communication alors que Monsieur Aulas c'est un homme de terrain donc forcément sur ce degré d'échange c'est très compliqué pour lui", juge la Lyonnaise. Elle poursuit : "Il ne peut pas se mettre au niveau parce qu'Aulas c'est quelqu'un qui parle avec son âme et avec son cœur de Lyonnais."

"Ca lui donne une bonne excuse pour ne pas débattre"

"Excuse fallacieuse", "bon prétexte", pour la majeure partie des personnes interrogées, le motif avancé par Jean-Michel Aulas serait une excuse pour ne pas débattre : "C'est clairement une grosse excuse", lance un jeune électeur. Il ajoute : "C'est l'argument classique de se cacher derrière les extrêmes pour ne pas débattre, je trouve ça minable et ça en dit beaucoup sur ce qu'il fera s'il est élu." "C'est un bon prétexte, c'est dommage d'utiliser cette excuse", estime quant-à-lui un trentenaire.

Une excuse qui ne passe pas chez certains : "C'est vraiment dommage qu'il refuse parce que le débat c'est la clé de la démocratie", déplore un jeune lyonnais. "Après, est ce qu'il ne fait pas ça aussi parce que ce n'est pas un homme politique et qu'il a peur de passer pour un guignol ?", le questionne son ami. "En tout cas ça lui donne une bonne excuse pour ne pas mouiller le maillot", conclue-t-il moqueur.

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