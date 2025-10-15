Actualité
Pour les vacances de la Toussaint, les "gnolus" envahissent le Rhône

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion des vacances de la Toussaint, quatre nouveaux parcours jonchés de "gnolus" permettront de découvrir les sentiers du Rhône dès le 18 octobre.

    Les gnolus continuent d'envahir le Rhône. Ces petits personnages cachés dans le département, permettant de découvrir le territoire sous forme ludique, reviennent à partir du 18 octobre. L'objectif : capturer un maximum de gnolus sur votre téléphone portable, en partant à leurs trousses sur différents sentiers rhodaniens.

    A l'occasion des vacances de la Toussaint, les petits personnages envahissent quatre nouveaux sentiers. Entre autres, une promenade de 3 km à Sérézin-du-Rhône, un parcours de 4 km à Lucenay, un sentier de 2 km à Chazay d'Azergues, et une marche de 5,5 km au départ du musée Lugdunum à Lyon.

    Les quatre nouveautés seront disponible sur l'application mobile "Les gnolus" à compter du 18 octobre.

