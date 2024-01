Poly'Gones : la nouvelle convention de rétrogaming lyonnaise

La Cité des Halles de Lyon accueillera les 10 et 11 février la première édition du Poly'Gones Festival, de quoi ravir les amateurs de jeux vidéos vintage.

Une nouvelle convention entièrement dédiée au rétrogaming s'installera à la Cité des Halles de Lyon d'ici deux semaines. Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir une trentaine de consoles d'époque dont des Nintendo, Famicom et Genesis. Organisé par le youtuber Rétro Polo et la boutique Art'Cade, l'évènement réunira notamment des collectionneurs, réparateurs, développeurs et artistes.

Une trentaine de consoles vintage seront présentées lors du Poly'Gones Festival. © Lionel Rault

Une convention intergénérationnelle

Le festival sera ainsi l'occasion pour les amateurs de jeux vidéos de toutes les générations de se rencontrer autour d'une même passion. Un tournoi Nintendo NES leur sera d'ailleurs proposé. De plus, les organisateurs ont convié des exposants incontournables du rétrogaming. Parmi eux, l'historien du jeu vidéo Florent Georges et les youtubers Bigkam, Gemu Oni et Double Impact. Plusieurs moddeurs et développeurs proposeront aussi leurs services et l'expert en accessoires arcade et rétrogaming Small Cab tiendra également un stand.

L'évènement se tiendra donc samedi 10 et dimanche 11 février de 9 h à 19 h. Pour acheter leurs places, à 5 euros la journée et 8 euros pour les deux jours, les visiteurs peuvent accéder à la billetterie sur le site de la convention.

