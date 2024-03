Pâques approchant à grands pas, Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq chocolatiers qu'on ne présente plus à Lyon.

Bernachon et ses 70 ans d'expérience

Installée au 42 cours Franklin Roosevelt, la Maison Bernachon est une institution lyonnaise de renom. Connue entre autres pour ses créations artisanales, ce chocolatier possède un savoir-faire transmis de génération en génération, alliant tradition et innovation. Pour Pâques, l'enseigne propose des œufs, des poules, cloches ou encore lapins à 120 euros le kilo.

© Maison Bernachon

L'incontournable Bouillet

On ne le présente plus, Bouillet est un chocolatier incontournable à Lyon. Depuis 1977, l'enseigne honore la tradition et séduit les gourmands par ses créations raffinées. Grâce à un savoir-faire artisanal et une quête constante d'excellence, la maison offre une expérience gustative incomparable. Pour ce week-end de fête, ses sept boutiques lyonnaises proposeront des noisettines, fritures, œufs pliés et animaux en tout genre. Pour des œufs individuels classiques, comptez un prix de départ à 21 euros.



© Bouillet Lyon-Tokyo

Offre variée chez Florent Thevenon

Le chocolatier Florent Thevenon ne fait pas les choses à moitié. Cette enseigne du 53 rue Tête d'Or dans le 6e arrondissement de Lyon réalise de véritables œuvres d'art en chocolat. Toutes plus bluffantes les unes que les autres, ses créations mériteraient presque de ne pas être mangées. Pour fêter Pâques, goûtez aux animaux ultra-réalistes du chocolatier dont des lions, ours, loups, chevaux et girafes. En termes de prix, un assortiment de 30 pièces vous coutera 33 euros.

© Florent Thevenon

Maison Dufoux et ses créations gourmandes

Installée depuis 1960 au 15 rue des Archers, la Maison Dufoux est réputée pour ses chocolats de qualité. En particulier, ses pralines, truffes et ganaches ont séduit un grand nombre de gourmands au fil des ans. L'enseigne incarne aujourd'hui l'excellence de la tradition chocolatière française. Elle propose en ce moment un safari d'animaux loufoques en chocolat en partenariat avec le parc d'attraction Le Pal. La collection se compose de sept créations dont un singe, un alligator et un hippopotame. Comptez 18 à 49 euros pour y goûter.

© Maison Dufoux

Caroline Hubert, la pâtissière-chocolatière

Orangettes, oursons en guimauves, fritures. Si Caroline Hubert est pâtissière de formation, cela ne l'empêche pas de créer ses propres chocolats de Pâques. Elle propose une sélection de créations élégantes et raffinées, produites dans son laboratoire-boutique. Chacun de ses produits est fait maison et de manière artisanale, avec des ingrédients triés sur le volet. Parmi son offre originale, vous trouverez des marguerites en chocolat à 4 euros et œufs au plat à 3 euros.

© Caroline Hubert

