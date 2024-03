Le festival de cinéma Hallucinations Collectives revient à Lyon

À l'occasion de sa 17e édition, le festival Hallucinations Collectives propose une trentaine de projections et organise la remise de quatre prix.

Chaque année, le festival de cinéma Hallucinations Collectives s'installe à Lyon pendant une semaine. L'occasion de présenter au public 27 films ayant une vision et une approche du cinéma originales. Organisé par l'association ZoneBis et soutenu par la Métropole et la Ville de Lyon, l'évènement s'installera au cinéma Comœdia du 26 mars au 1er avril.

Deux compétitions organisées

L'objectif du festival Hallucinations Collectives est notamment de mettre en avant des films tombés dans l'oubli. Mais les organisateurs souhaitent aussi faire découvrir au public les dernières sorties. Ainsi, sept courts-métrages et neuf longs-métrages ont été sélectionnés. Au terme de l'évènement, deux prix seront remis dans chacune de ces catégories. Un Grand Prix sera donc remis par le public et le Prix du jury sera remis par les détenteurs du Pass Culture.

Affiche du festival Hallucinations Collectives.

Les courts-métrages :

Wake up, François Simard, Anouk Whissel et Yoann-Karl Whissel

Pendant ce temps sur Terre, Jérémy Clapin

En boucle, Junta Yamaguchi

When evil lurks, Demián Rugna

Late night with the devil, Cameron Cairnes et Colin Cairnes

The Coffee table, Caye Casas

Property, Daniel Bandeira

Les longs-métrages :

UWD, Brigitte Poupart et Myriam Verreault

G-Man : A qixia in space, Liu Yuchen

Septichexen, Anders Elsrud Hultgreen

Drizzle in johnson, Ivan Li

Inside You, Erik Sémashkin

Aaaah !, Osman Cerfon

Juggernaut, Daniele Ricci et Emanuele Ricci

La déchéance de l'homme taureau, Nicolas Jacquet

