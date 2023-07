Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 28 au 30 juillet

Au programme de ce week-end du 28 au 30 juillet à Lyon : des visites, des spectacles, une chasse au trésor et un pique-nique... pour célibataires.

Comme chaque semaine, Lyon Capitale sélectionne pour vous les bons plans du week-end.

Vendredi : Balade contée place Guichard

Place Guichard (image d'illustration) © Luna Ghelab

Pour découvrir le quartier au travers d'un conte, rendez-vous est pris ce vendredi. Entre histoire locale, humour, imaginaire et héritage culturel, le conteur s'inspire de l'histoire du lieu, des légendes urbaines et de son répertoire personnel pour créer une expérience unique et contextualisée.

Une balade contée plus ou moins historique place Guichard vendredi 28 juillet de 19h à 20h.

Vendredi : Soirée this is hit machine au petit salon

This is Hit Machine, c'est une plongée dans les souvenirs. De Britney Spears à Gigi d’Agostino, les L5 ou Cascada, tous les plus grands tubes dance, pop, rock, techno ou R’n’B des années 90/2000 passent au Petit Salon le temps d'une soirée.

Du 28 juillet 2023 à 23 h 30 au 29 juillet 2023 à 06 h 30 au Petit Salon Rue de Cronstadt

Vendredi et samedi : document'air

Le festival Document’Air s’installe place Mazagran pour deux soirées en plein air. On y retrouve ce vendredi le concert dessiné de Marie et François, "Tracer la route". Il mélange accordéon, dessins, et projections vidéo à la nuit tombée. Samedi, le documentaire "Activist", de Seeding for Future propose d'échanger sur les enjeux de la justice climatique et sociale. Le spectateur participe à la performance grâce à des "cyclo-projecteurs" en accès libre. C'est en pédalant que les spectateurs produisent l'électricité nécessaire aux projections vidéos.

De 21 h à 23 h Place Mazagran (Lyon 7e)

Samedi : Géocaching à Villeurbanne

Il s'agit d'une véritable chasse au trésor en plein air. Des contenants appelés “géocaches” sont disséminés un peu partout et n’attendent que d’être trouvés. Équipés d'une application disponible sur smartphone et de leur sens de l'orientation, les participants partent à la recherche de "géocaches" dissimulés en ville.

De 10h à 11 h 30 à la médiathèque du Tonkin - Inscription ici

Dimanche : Le pique-nique des célibataires

Parc de la Tête d'Or ©Romane Thevenot

500 célibataires vont débarquer au parc de la Tête d'Or... pour trouver l'amour. L’association Amitié Loisirs Entre Nous, organise son grand pique-nique annuel ce dimanche. Le principe est simple : venir avec son pique-nique, seul ou avec des amis célibataires, pour se rencontrer ... en vrai.

Le rendez-vous est fixé à midi, sur la pelouse du monument des Droits de l’Homme.

Dimanche : spectacle de chant et théâtre au fil de l'eau sur l'esplanade des berges du Rhône

Le chœur régional de jeunes Auvergne-Rhône-Alpes "Inspirations", propose une multitude de voix : chantée, soufflée, criée ou murmurée. Le spectacle mêlant chant a cappella et théâtre a été mis en scène par Claire Monot.

Le 30 juillet de 18h à 19h30. Esplanade des berges du Rhône à Lyon, en amont du pont Pasteur