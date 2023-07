La Drôme touchée par des départs de feu

Alors que de violents incendies embrassent le pourtour méditerranéen, le sud de la Drôme a aussi été touché jeudi 27 juillet.

Depuis plusieurs jours, les feux de forêts touchent fortement le bassin méditerranéen. Plus de 20 000 personnes ont du évacuer leurs habitations en Grèce, de nombreuses personnes sont décédées dans les incendies en Algérie. Tout le pourtour méditerranéen est touché : l'Italie et la Sicile notamment, mais aussi la Tunisie, le Portugal ou la Croatie.

La France n'est pas épargnée. Plusieurs feux ont ravagé des hectares aux alentours de Marseille et en Haute-Corse. Jeudi 27 juillet, dans le sud de la Drôme, à Pierrelongue, pas loin de Buis-les-Baronnies, un début d'incendie a fait craindre le pire.

D'après la préfecture de la Drôme, trois départs de feu simultanés ont été constatés à Pierrelongue, à quelques centaines de mètres de distance. L'incendie n'aurait fait aucune victime, la zone n'étant pas habitée. La préfecture précise également que "les circonstances de ces départs de feu ne sont pas établies à ce stade".

A 19h, plus de deux hectares avaient déjà brûlé. Plusieurs moyens ont été mobilisés : un hélicoptère bombardier d'eau, deux Dash et deux Canadairs. Deux groupes d'interventions du Service départemental d'Incendie et de secours de la Drôme ont été dépêchés. Une colonne d'Île-de-France est aussi venue en renfort.

La préfecture appelle aux habitants et touristes d'éviter le secteur et de faire preuve de vigilance collective.