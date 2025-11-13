Actualité

Que faire ce week-end à Lyon ? Les bons plans du 14 au 16 novembre 

  • par la rédaction

    • Marché de créateurs, concerts, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer ce week-end, du 14 au 16 novembre. 

    Lady Gaga en concert 

    Lady Gaga lors du Mayhem Ball Tour. @LadyGaga

    Pour les retardataires, Lady Gaga se produira une deuxième fois sur la scène de la LDLC Arena ce vendredi 14 novembre. La star américaine est de passage à Lyon dans le cadre de sa tournée le Mayhem Ball Tour. Abracadabra, Bad Romance, Killah… entre classiques et single de son dernier album, les spectateurs en prendront plein les yeux (et les oreilles). Les deux dates sont complètes. 

    Le marché ID.D’ART à la Sucrière 

    Le marché des créateurs ID.D’ART revient ce week-end, les 15 et 16 novembre, à la Sucrière. Pour cette 23e édition, plus de 200 artisans et créateurs exposeront leurs créations. Mais de nombreux stands gastronomiques et ateliers sont également au programme. Ça se passe samedi de 10 heures à 19 heures et dimanche de 10 heures à 18 heures. Les places sont disponibles en prévente pour 6 euros et sur place à 7 euros. L’événement est gratuit pour les - 12ans. 

    Pour les gourmands 

    Extraction de miel

    Avec le retour de l’automne, quoi de mieux qu’une tasse de thé avec du miel. Ça tombe bien, la fête du miel est de retour à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or les 15 et 16 novembre. Dégustations, stands, ateliers et conférences, les amateurs de miel seront ravis. Le rendez-vous est donné à la salle de la Source. 

    La Nuit du Cirque 

    L’événement met en lumière le cirque sous toutes ses formes. Ce week-end, 5 spectacles vont avoir lieu dans la métropole de Lyon : la scène ouverte européenne à la MJC Ménival - École de cirque de Lyon (tarif libre) samedi et dimanche, Biographies aux Subsistances (tarifs de 5 à 18 euros) samedi et dimanche, Mais les homards du Titanic eux, sont encore vivants !, également aux Subsistances ce vendredi 14 novembre, Astrat aux Subsistances ce samedi à 16h30 et VEN au théâtre La Mouche, le 14 novembre à 19h30. 

    50 ans du musée Lugdunum

    musée Lugdunum visiteurs
    Le musée Lugdunum atteint les 160 000 visiteurs en 2023. ©Thierry Fournier - Métropole de Lyon

    Le musée Lugdunum fête cette année ses 50 ans. À cette occasion, le musée prépare un week-end festif. Spectacles dansés, conférences, visites théâtralisées, œuvre participative seront organisés ces 15 et 16 novembre. L'entrée est gratuite.

    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet

