De nouvelles restrictions d'eau en Saône-et-Loire

Des ce vendredi 28 juillet, la majorité de la Saône-et-Loire est placée en alerte renforcée sécheresse avec de nouvelles restrictions d'eau.

Le journal de Saône-et-Loire indique, suite à la réunion du comité départemental sur la ressource en eau, que de nouvelles restrictions d'eau s'appliquent dans le département à partir de ce vendredi 28 juillet. La majorité du département est placée en alerte renforcée sécheresse, il s'agit du troisième niveau.

Les secteurs "Arconce et Sornin", "Bourbince", "Arroux - Morvan", "Saône aval" et "Seille et Guyotte" passent en alerte renforcée. Le secteur "Grosne" reste cela dit en alerte sécheresse. Le reste du département est en vigilance.

Pour les particuliers, les restrictions en alerte et alerte renforcée sont les suivantes :

Le remplissage des piscines privées est interdit sauf remise à niveau ou première mise en eau sous conditions

Le lavage des voitures est interdit en dehors des stations professionnelles ayant un système de recyclage d'eau, de matériel haute pression ou d'un portique "ECO"

L'arrosage des espaces verts est interdit, sauf exceptions

Le journal de Saône-et-Loire indique que "les agriculteurs auront une plage d'irrigation réduite avec 4 heures en moins par jour". Les prélèvements d'eau pour les activités industrielles sont réduits.

Il est possible de s'informer sur les restrictions via le site VigiEau.