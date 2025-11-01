Consommation
WineYouWant © G. Perret

Quoi de neuf à Lyon ?

  • par Céline Rapinat

    • Les nouvelles adresses lyonnaises et les événements sélectionnés par la rédaction

    Mains expertes

    Faire connaître les métiers de la joaillerie et les rendre accessibles à tous, tel est l’objectif de l’événement De Mains en mains, organisé par la maison Van Cleef & Arpels. Devenu incontournable, ce rendez-vous rassemble jeunes et moins jeunes autour d’une exposition, de conférences, de cours et ateliers… Pour cette nouvelle édition, le métier d’émailleur sera mis à l’honneur, avec une découverte des techniques de l’émail. Des collégiens seront même invités à mettre la main à la pâte. Certaines pièces spectaculaires seront présentées pour la première fois au public, mettant en lumière le travail d’exception des horlogers, joailliers, et leurs liens avec la mécanique, l’émaillage… Sans oublier la création en direct d’une œuvre joaillière originale par les artisans et experts de la maison Van Cleef & Arpels, la broche coccinelle, autour de laquelle un large éventail de savoir-faire sera déployé : gemmologie, polissage, sertissage, émaillage…

    De Mains en mains par Van Cleef & Arpels – Du 24 au 30 novembre
    InterContinental Lyon Hôtel-Dieu – 20, quai Jules-Courmont, Lyon 2e

    © Studio Noël Bouchut Lyon

    Chic au masculin

    Avis à tous les Lyonnais pour qui bien s’habiller chaque matin est un plaisir : la jeune maison Antoine de Saint Exupéry ouvre une boutique en plein cœur de la Presqu’île. Pierres apparentes, mobilier épuré, espace boudoir pour les essayages et conseils sur mesure… vous serez instantanément plongé dans l’atmosphère chaleureuse et raffinée du lieu. Inspirées par l’héritage du célèbre aviateur, écrivain et poète, les pièces proposées par la jeune marque lyonnaise deviendront vite un indispensable de tout vestiaire masculin. Élégantes et intemporelles, elles se portent au quotidien et permettent à chaque homme d’affirmer son goût pour les lignes épurées et les matières nobles. Sans oublier la fabrication haut de gamme, 100 % made in France.

    Atelier Antoine de Saint Exupéry – 45, rue de Brest, Lyon 2e

    WineYouWant © G. Perret

    Lieu d’exception

    La nouvelle adresse WineYouWant intéressera à tous les amateurs de vin et de cuisine du terroir, qu’ils soient fins connaisseurs ou simples néophytes. Créé dans les murs de l’ancien collège Serlin, au pied de la Croix-Rousse et des quais de Saône, ce nouveau lieu s’étend sur 1 000 m2 et marie habilement le charme de l’ancien et l’élégance du contemporain. Sur place, un restaurant propose une cuisine du terroir et de saison signée du chef Hubert Vergoin, une cave de plus de six cents références, un wine club ouvert à tous les passionnés de vin, et des espaces privatisables pour l’organisation de divers événements. Chacun pourra ainsi célébrer, selon ses goûts, un art de vivre épicurien.

    WineYouWant – 2, place de Serin, Lyon 4e

    Trèfle © Laurianne Rieffel-kast

    Haute cuisine végétalienne

    Dans ce nouveau restaurant au cœur du quartier d’Ainay, tout n’est que douceur, saveurs et raffinement. Aux manettes, la jeune cheffe Emily Dader, formée à l’institut Bocuse. Après avoir fait ses armes dans plusieurs restaurants étoilés puis au sein de l’établissement lyonnais Les Mauvaises Herbes, elle décide de se lancer et d’ouvrir son propre lieu, qu’elle appelle Trèfle. Une plante porte-bonheur, comestible, précieuse pour l’écosystème… Dans l’assiette, une cuisine gastronomique végétalienne qui mêle tradition et créativité. La part belle est faite aux produits bruts, locaux et de saison, les plats sont faits maison avec une large palette de textures et de saveurs. Côté vins, une sélection pointue vous attend, issue de productions bios ou orientées en biodynamie. Une expérience gourmande qui allie à la perfection plaisir et durabilité.

    Trèfle – 25, rue Franklin, Lyon 2e

    à lire également
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 31 octobre au 2 novembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : une fillette de 2 ans meurt percutée par un membre de sa famille au volant d'un tracteur 16:16
    Quoi de neuf à Lyon ? 15:51
    Firminy : la Région Auvergne-Rhône-Alpes investit pour lutter contre la désertification médicale 15:30
    pollution emboutaillages
    Article payant Lyon : rouler à 30 km/h est-il plus polluant ? 15:15
    "Empoisonnement collectif" : près de Lyon, Extinction Rébellion mène une action devant le siège de BASF 14:49
    d'heure en heure
    Lionel Pancrazio est chercheur à Sorbonne Université et a été président de Habicoop, la Fédération française des coopératives d’habitants et d’habitation, jusqu’en septembre dernier.
    Article payant Coopératives : "Il s’agit d’une véritable troisième voie du logement” 14:26
    Abricoop
    Article payant Immobilier : Lyon, capitale de l’habitat participatif 13:58
    400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon 13:13
    montée de la sarra trail Lyon
    Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon 13:12
    Isère : le dernier survivant de la déportation s'est éteint ce vendredi 12:49
    police Lyon
    Un Afghan de 20 ans arrêté à Lyon et écroué pour association de malfaiteurs terroriste 12:25
    embouteillages à Lyon voitures
    Article payant Les conditions de circulation à Lyon 12:21
    neige
    Rhône : les pneus neige obligatoires dès le 1er novembre dans ces 96 communes  12:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut