Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses lyonnaises et les événements sélectionnés par la rédaction

Mains expertes

Faire connaître les métiers de la joaillerie et les rendre accessibles à tous, tel est l’objectif de l’événement De Mains en mains, organisé par la maison Van Cleef & Arpels. Devenu incontournable, ce rendez-vous rassemble jeunes et moins jeunes autour d’une exposition, de conférences, de cours et ateliers… Pour cette nouvelle édition, le métier d’émailleur sera mis à l’honneur, avec une découverte des techniques de l’émail. Des collégiens seront même invités à mettre la main à la pâte. Certaines pièces spectaculaires seront présentées pour la première fois au public, mettant en lumière le travail d’exception des horlogers, joailliers, et leurs liens avec la mécanique, l’émaillage… Sans oublier la création en direct d’une œuvre joaillière originale par les artisans et experts de la maison Van Cleef & Arpels, la broche coccinelle, autour de laquelle un large éventail de savoir-faire sera déployé : gemmologie, polissage, sertissage, émaillage…

De Mains en mains par Van Cleef & Arpels – Du 24 au 30 novembre

InterContinental Lyon Hôtel-Dieu – 20, quai Jules-Courmont, Lyon 2e

© Studio Noël Bouchut Lyon

Chic au masculin

Avis à tous les Lyonnais pour qui bien s’habiller chaque matin est un plaisir : la jeune maison Antoine de Saint Exupéry ouvre une boutique en plein cœur de la Presqu’île. Pierres apparentes, mobilier épuré, espace boudoir pour les essayages et conseils sur mesure… vous serez instantanément plongé dans l’atmosphère chaleureuse et raffinée du lieu. Inspirées par l’héritage du célèbre aviateur, écrivain et poète, les pièces proposées par la jeune marque lyonnaise deviendront vite un indispensable de tout vestiaire masculin. Élégantes et intemporelles, elles se portent au quotidien et permettent à chaque homme d’affirmer son goût pour les lignes épurées et les matières nobles. Sans oublier la fabrication haut de gamme, 100 % made in France.

Atelier Antoine de Saint Exupéry – 45, rue de Brest, Lyon 2e

WineYouWant © G. Perret

Lieu d’exception

La nouvelle adresse WineYouWant intéressera à tous les amateurs de vin et de cuisine du terroir, qu’ils soient fins connaisseurs ou simples néophytes. Créé dans les murs de l’ancien collège Serlin, au pied de la Croix-Rousse et des quais de Saône, ce nouveau lieu s’étend sur 1 000 m2 et marie habilement le charme de l’ancien et l’élégance du contemporain. Sur place, un restaurant propose une cuisine du terroir et de saison signée du chef Hubert Vergoin, une cave de plus de six cents références, un wine club ouvert à tous les passionnés de vin, et des espaces privatisables pour l’organisation de divers événements. Chacun pourra ainsi célébrer, selon ses goûts, un art de vivre épicurien.

WineYouWant – 2, place de Serin, Lyon 4e

Trèfle © Laurianne Rieffel-kast

Haute cuisine végétalienne

Dans ce nouveau restaurant au cœur du quartier d’Ainay, tout n’est que douceur, saveurs et raffinement. Aux manettes, la jeune cheffe Emily Dader, formée à l’institut Bocuse. Après avoir fait ses armes dans plusieurs restaurants étoilés puis au sein de l’établissement lyonnais Les Mauvaises Herbes, elle décide de se lancer et d’ouvrir son propre lieu, qu’elle appelle Trèfle. Une plante porte-bonheur, comestible, précieuse pour l’écosystème… Dans l’assiette, une cuisine gastronomique végétalienne qui mêle tradition et créativité. La part belle est faite aux produits bruts, locaux et de saison, les plats sont faits maison avec une large palette de textures et de saveurs. Côté vins, une sélection pointue vous attend, issue de productions bios ou orientées en biodynamie. Une expérience gourmande qui allie à la perfection plaisir et durabilité.

Trèfle – 25, rue Franklin, Lyon 2e