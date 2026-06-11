Food, BD, braderie, nocturne... Lyon Capitale a sélectionné cinq activités à ne pas manquer ce week-end du 12 au 14 juin.

Aller au Lyon Street Food Festival

La 9e édition du Lyon Street food festival a rassemblé 45 000 personnes. (@Brice ROBERT)

Dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche, la street food fera vibrer la capitale de la gastronomie. Au total, plus de 130 chefs sont attendus aux Grandes Locos de la Mulatière pour la 10e édition du Lyon Street Food Festival. Une édition anniversaire placée sous le signe du voyage et de la pâtisserie. En plus de la "food", des concerts, des ateliers participatifs et des animations sont programmés.

Tout savoir sur le festival dans notre article.

Rêver au Lyon BD Festival

Un deuxième événement fête son anniversaire ce week-end. Les 12, 13 et 14 juin, la 20e édition du BD Festival revient à l'Hôtel de Ville de Lyon. Au programme : des rencontres, des expositions, des projections, des ateliers, et bien sûr... de la lecture. A noter que la thématique phare, cette année, sera la Méditerranée : de quoi voyager tout en restant à Lyon.

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Se rendre à Wonderland à Eurexpo

Les amateurs d'automobiles vont être ravis. Les 13 et 14 juin, le festival dédié à la street car culture, Wonderland, s'installe à Eurexpo. L'occasion d'admirer une large sélection de véhicules venus de toute l'Europe. Des animations auront lieu tout au long du week-end, tandis que des stands pros exposeront leurs plus beaux modèles.

Flâner à la "Croix-Rousse en fête"

Samedi 13 juin, le plateau de la Croix-Rousse sera en fête. Chacun devrait y trouver son bonheur au vu du nombre d'activités. Au programme : une grande braderie, un vide-grenier, un marché de créateurs et de producteurs ainsi que de nombreuses animations. Pour les plus gourmands, la place de la Croix-Rousse accueillera une multitude de Foodtrucks, tandis que la rue Perrod se transformera en une ruelle italienne où des délicieux plats de pâtes et de pizza seront servis sous des airs italiens.

Festoyer à la nocturne des fiertés

Le parcours de la marche des fiertés a été modifié. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Dernier événement à noter sur vos agendas ce week-end. Pour la 3e année consécutive, le musée d'Art Contemporain de Lyon accueillera la nocturne des fiertés samedi 13 juin. L'occasion de célébrer la diversité à travers une grande soirée festive contre les discriminations. Au programme : des expositions, des open airs, des performances, des drags shows, ou encore des ateliers maquillage.

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