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Jean-Michel Aulas lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon . @William Pham

Lyon : Jean-Michel Aulas pousse un coup de gueule contre le stationnement payant en août

  • par Corentin Lucas
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    • Alors que le stationnement restera payant à Lyon au mois d’août, Jean-Michel Aulas appelle la Ville à revoir sa politique.

    Cette semaine, la Ville de Lyon a confirmé le maintien du stationnement payant durant le mois d’août pour la deuxième année de suite. Une décision qui a fait réagir Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux, lui qui, pour rappel, a été écarté temporairement de ses fonctions à la Métropole.

    "Que de mauvaises décisions pour nos Lyonnaises et Lyonnais", a estimé l’ancien patron de l’OL, qui a proposé de rendre "la gratuité à tous nos parkings du centre-ville en juillet et août". Selon lui, cette mesure permettrait d’"inciter à revenir consommer en ville" et donc de permettre au commerçant d’avoir plus de clients.

    Jean-Michel Aulas va plus loin et réclame également la gratuité des terrasses pour les établissements concernés. "Il faudrait (…) rendre la gratuité des terrasses aux restaurateurs et aux cafés !", a-t-il lancé.

    Comme l’été dernier, les automobilistes devront donc continuer à payer pour stationner à Lyon entre le 1er et le 31 août. Les dimanches ainsi que le samedi 15 août resteront gratuits. En 2025, la municipalité espérait récupérer 856 000 euros grâce au stationnement au mois d’août.

    Lire aussi : "La sincérité n’immunise pas contre les faux pas" : Jean-Michel Aulas règle ses comptes avec les partis

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