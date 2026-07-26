Orages : six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance

En ce dimanche 26 juillet 2026, six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance orages.

Si les orages ont frappé une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes hier soir, plusieurs départements n’en ont pas encore terminé avec les intempéries. En effet, Météo France a laissé six départements en vigilance jaune pour cause d’orages.

L’Ain, l’Ardèche, l’Isère, la Drôme, la Haute-Savoie et la Savoie sont concernés par cette vigilance. Elle devrait être définitivement levée aux alentours de 21h pour l’ensemble de ces départements, si le temps le permet.

À noter que le Rhône et la région lyonnaise sont repassés dans le vert.