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Temps orageux. @Nathanaël Desmeules

Orages : six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance

  • par Corentin Lucas

    • En ce dimanche 26 juillet 2026, six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent placés en vigilance orages.

    Si les orages ont frappé une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes hier soir, plusieurs départements n’en ont pas encore terminé avec les intempéries. En effet, Météo France a laissé six départements en vigilance jaune pour cause d’orages.

    L’Ain, l’Ardèche, l’Isère, la Drôme, la Haute-Savoie et la Savoie sont concernés par cette vigilance. Elle devrait être définitivement levée aux alentours de 21h pour l’ensemble de ces départements, si le temps le permet.

    À noter que le Rhône et la région lyonnaise sont repassés dans le vert.

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