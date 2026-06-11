RotH2 annonce sa cotation en bourse sur Euronext Acess+

L’entreprise au savoir-faire unique en France annonce sa cotation en bourse. Située près de Lyon, elle est experte du stockage de gaz à très haute pression.

"L’admission de RotH2 sur Euronext Access+ est une nouvelle étape importante dans le développement de notre société. L’entrée en bourse de RotH2 est un moyen d’acquérir de la crédibilité auprès des clients. La Bourse est un moyen de croissance et de notoriété", déclare Quentin Marsac, directeur général de RotH2. Euronext Acess+ est une plateforme à conditions allégées, facilitant l’entrée en bourse des entreprises.

Située à Mions, près de Lyon, l'usine de ROTH2 produit 20 000 réservoirs en acier par an et réalise un chiffre d'affaires qui s’élève à 5,6 millions d’euros en 2025. L’entreprise est experte des solutions de stockage de gaz à très haute pression.

Un savoir-faire unique en France

Le groupe développe des savoir-faire uniques en France. RotH2 est le seul industriel français à maîtriser le fluotournage à chaud et l'enroulage filamentaire pour bouteilles à très haute pression. Ce sont deux technologies clés pour des solutions de transport et de stockage alliant sécurité et performance économique.

L’entreprise produit de petites et moyennes séries (60 000 bouteilles par an).

"C’est un moyen pour nous de nous adapter aux besoins de nos clients. On est capable de faire du sur-mesure, selon leurs besoins. C’est un moyen de nous distinguer de nos confrères qui sont davantage orientés vers des productions massives", détaille le directeur général.

Quentin Marsac, Directeur Général de RotH2

Fort de plus de cinquante ans d'expertise industrielle, RotH2 développe, produit et commercialise des réservoirs en acier. Ils servent à stocker des gaz à haute pression pour des secteurs aussi variés que l'énergie, le transport ou l'aéronautique. Ils fournissent, par exemple, le corps d’accumulateur nécessaire au déploiement du train d’atterrissage d’urgence d’Airbus ou encore de Dassault. Le groupe conçoit des réservoirs entièrement sans soudure, permettant un niveau de sécurité plus élevé pour le stockage. "La soudure est une réelle faiblesse ; être capable de s’en passer est un réel moyen de renforcer le composite". Quentin Marsac affirme que le produit est "certifié et prêt à l’emploi".

"L’hydrogène, c’est l’avenir"

Depuis 2021, RotH2 innove grandement dans l’hydrogène. L’entreprise développe une offre dédiée au stockage à haute pression (de 300 à 1 000 bars), répondant aux exigences techniques spécifiques de cette filière. "Pour 1 000 bars, les contraintes subies par ces bouteilles sont d’une tonne par centimètre carré ", détaille Quentin Marsac, le directeur général de RotH2. "Je pense que le contexte géopolitique actuel nous montre l’importance de l’indépendance pour une stabilité économique et géopolitique. Le marché de l’hydrogène va grandement se développer, c’est l’avenir", se projette le chef d’entreprise.

L’entreprise compte actuellement 50 salariés, mais programme une importante croissance. "L’objectif est de créer de l’emploi assez rapidement", confie le chef d’entreprise.

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