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L’association ENVIE Rhône-Alpes sort du redressement judiciaire et veut relancer son activité

  • par Corentin Lucas

    • Après 15 mois de période d’observation, le tribunal des affaires économiques de Lyon a validé le plan de continuation d’activité d’ENVIE Rhône-Alpes.

    C’est une nouvelle étape pour l’association ENVIE Rhône-Alpes, spécialisée dans le réemploi d’électroménager. Le tribunal des affaires économiques de Lyon a validé, mercredi 22 juillet, le plan de continuation d’activité de l’association, permettant ainsi sa sortie du redressement judiciaire après 15 mois de période d’observation.

    "Cette réussite est d’abord celle des équipes car la période que nous venons de vivre a été exigeante, mais elle a révélé la force du collectif et notre capacité d’adaptation", se félicite Guido Locatelli, président-directeur général d’ENVIE Rhône-Alpes. L’association estime avoir ainsi pu préserver 80 emplois sur les 130 menacés et une activité qui permet d’éviter chaque année l’émission d’environ 3 000 tonnes de CO2.

    Un modèle économique recentré

    Le plan validé par le tribunal repose sur plusieurs axes. ENVIE Rhône-Alpes doit d’abord recentrer son modèle économique sur la qualité, puis céder la majorité de ses parts à la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), prévue en septembre 2026.

    Autre objectif affiché : développer les prestations destinées aux professionnels. ENVIE Rhône-Alpes souhaite atteindre un million d’euros de chiffre d’affaires en 2030 grâce à des activités de réemploi et de reconditionnement pour les industriels. Un chiffre intéressant pour cette association implantée dans le Rhône, la Loire et l’Isère, qui permet chaque année à plus de 500 personnes éloignées de l’emploi d’être recrutées et formées.

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