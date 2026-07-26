Disparition inquiétante à Lyon : la jeune brésilienne toujours activement recherchée

Disparue depuis jeudi 23 juillet à Lyon, Gabriele Monteiro, jeune femme brésilienne de 34 ans, reste introuvable à ce jour.

L’inquiétude grandit autour de la disparition de Gabriele Da Silva Monteiro à Lyon. Cette Brésilienne de 34 ans n’a plus donné signe de vie depuis le jeudi 23 juillet, aux alentours de 16h30. Une mobilisation importante s’est organisée depuis plusieurs jours pour tenter de retrouver la jeune femme.

Selon les informations communiquées par ses proches à Lyon Capitale, elle se trouvait à son domicile, dans le quartier de Debourg (Lyon 7e), au moment de sa disparition. Elle préparait alors ses affaires pour se rendre à un mariage durant le week-end. Lorsque son mari est rentré au domicile, la jeune ingénieure avait disparu. Ses effets personnels, notamment son téléphone et ses papiers d’identité, se trouvaient toujours sur place.

Depuis sa disparition, ses proches et plusieurs bénévoles se mobilisent pour tenter de retrouver sa trace. Des affiches ont été installées dans différents secteurs de Lyon et plusieurs zones ont déjà été parcourues et vérifiées par les personnes participant aux recherches.

Dans un message transmis samedi 25 juillet à notre rédaction, une amie de Gabriele Monteiro appelle à une mobilisation plus large : "Chaque personne qui voit son visage, chaque partage et chaque information peut être déterminant pour la retrouver."

Pour rappel, Gabriele Monteiro mesure environ 1,70 m. Elle a les cheveux bruns et bouclés et les yeux marron. Toute personne susceptible d’avoir des informations permettant de la retrouver est invitée à contacter les services de police ou de gendarmerie.

Gabriele Monteiro a disparu hier, jeudi 23 juillet, aux alentours de 16h30, à Lyon. Image fournie

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