Les fumées des incendies en Gironde atteignent Lyon, la préfecture déclenche l’alerte pollution

Les incendies qui ravagent la Gironde et les Landes sont à l’origine d’un épisode de pollution aux particules fines dans la métropole de Lyon.

Les Lyonnais ont pu constater un ciel particulièrement trouble, ce dimanche 26 juillet, et sentir une forte odeur de brûlé dans plusieurs secteurs de l’agglomération. Les fumées proviennent des importants feux de forêt qui sévissent actuellement dans le sud-ouest de la France.

Selon la préfecture du Rhône, les incendies en cours en Gironde et dans les Landes émettent un important panache de fumées, poussé par les vents d’ouest en direction de l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette situation entraîne un épisode de pollution aux particules fines dans le Rhône et la métropole de Lyon. Face à cette dégradation de la qualité de l’air, le niveau "information et recommandation" a été activé ce dimanche par la préfecture du Rhône. La situation pourrait toutefois s’améliorer dès lundi. "Le vent d’Ouest devrait perdre en intensité ralentissant le flux des fumées et favorisant leur dissipation", indiquent les autorités.

Ils rappelle également que tout témoin direct d’un départ de feu doit contacter immédiatement le 18 ou le 112.

#QualitéAir l 💨 Les incendies actuellement en cours en Gironde émettent un fort panache de fumées poussé par les vent d'Ouest sur Auvergne-Rhône Alpes générant un épisode de pollution aux particules fines dans le département du Rhône et la métropole de Lyon.



⚠️Le niveau… https://t.co/DJGchsQQud pic.twitter.com/8Kuqa99r4z — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 26, 2026

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