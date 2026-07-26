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Un agent TCL aux côtés du maire de Bron, Jérémie Bréaud, et du préfet du Rhône, Étienne Guyot (à droite). @CL

Pickpockets dans le métro de Lyon : la police et TCL réagissent à la nouvelle technique de vol

  • par Corentin Lucas

    • Suite à nos révélations sur une nouvelle technique de vol visant des touristes à la station Vieux-Lyon, les autorités et le réseau TCL appellent les voyageurs à la vigilance.

    Après avoir révélé, le 11 juillet dernier, l’existence d’une nouvelle technique de vol de la part des pickpockets à la station de métro Vieux-Lyon, Lyon Capitale a interrogé les acteurs concernés sur les mesures prises face à ce phénomène.

    Pour rappel, plusieurs groupes de jeunes femmes auraient été aperçus dans le secteur, ciblant principalement des touristes étrangers. L’une d’elles aurait notamment porté un chasuble TCL afin de se faire passer pour une agente du réseau et d’aborder des voyageurs à la recherche d’informations, avant de procéder au vol.

    "Il faut être très attentif au professionnel auquel on a affaire"

    Interrogé jeudi 23 juillet, lors de la revue du dispositif de sécurisation de la saison touristique à Lyon, le directeur interdépartemental de la police nationale du Rhône, Nelson Bouard, appelle les usagers à la prudence. "Il faut être très attentif au professionnel auquel on a affaire, voir si le discours est crédible", souligne-t-il. Le responsable rappelle notamment qu’un véritable agent TCL ne demandera jamais à un voyageur son code bancaire ou ne manipulera sa carte bancaire à sa place.

    Pour Nelson Bouard, les voyageurs doivent rester vigilants même lorsqu’une personne semble appartenir au personnel du réseau. "La confiance, y compris dans un chasuble, doit s’arrêter à la mise à disposition de vos effets personnels", insiste-t-il. Les agents professionnels peuvent renseigner et conseiller les voyageurs, mais ne doivent pas effectuer certaines opérations à leur place. Un rappel important alors que les transports en commun figurent parmi les lieux ciblés par les pickpockets selon la préfecture.

    TCL assure avoir sensibilisé ses équipes

    Contacté par Lyon Capitale, le réseau TCL indique avoir pris des mesures à la suite de ce phénomène. "Les agents de ligne, les équipes d’assistance et d’intervention, les agents Médialys ainsi que le poste de commandement sécurité ont été sensibilisés face à ce phénomène", précise le réseau. Une attention particulière est également portée à la situation en lien avec les services de la police municipale et de la police nationale.

    Le réseau de transports appelle également les voyageurs à signaler au plus vite tout vol ou comportement suspect. Plusieurs possibilités sont proposées : s’adresser directement à un agent TCL, prévenir le conducteur dans les bus, utiliser les dispositifs d’interphonie présents dans les métros et tramways ou effectuer un signalement sur le site des TCL.

    "Il est également important de déposer plainte rapidement afin de permettre aux services compétents de s’appuyer, lorsque cela est possible, sur les images issues du dispositif de vidéoprotection du réseau", ajoutent les TCL.

    Lire aussi : Lyon : à l'heure de la saison estivale, le préfet Étienne Guyot fait le point sur le dispositif de sécurité

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