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Une odeur de brûlé est omniprésente depuis ce matin à Lyon. @CL

Mais pourquoi le ciel est-il aussi trouble depuis ce dimanche matin à Lyon ?

  • par Corentin Lucas

    • En ce dimanche 26 juillet, le ciel de l'agglomération lyonnaise est trouble, accompagné d’une odeur alarmante de fumée.

    Depuis ce dimanche matin, une forte odeur de brûlé monte à la tête des Lyonnais, aussi bien ceux résidant à la Croix-Rousse qu’à la Part-Dieu. Et pour semer encore plus le doute, le soleil n’arrive pas à se frayer un chemin pour éclaircir la ville, caché par une matière trouble. Si tout laisse à penser qu’un incendie de grande ampleur touche le secteur, il n’en est rien… ou presque.

    En effet, l’odeur provient bien d’un incendie. Il s’agit en réalité de la fumée dégagée par les violents feux de forêts qui ravagent la Gironde et les Landes depuis plusieurs jours, où plus de 45 000 hectares ont été touchés. "Les vents orientés depuis l’Ouest vers l’Est poussent les fumées des incendies du Gironde et des Landes jusqu’à la région Auvergne-Rhône-Alpes", alerte la préfecture du Rhône dans un communiqué.

    Des propos confirmés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. "Les panaches de fumée dus aux incendies en Gironde continuent leur progression dans notre région, poussés par les vents d’Ouest. Leur présence entraînera une qualité de l’air mauvaise de l’Auvergne à la vallée du Rhône", explique l'observatoire. Pour l’heure, impossible de préciser si ces fumées se disperseront assez rapidement. Atmo indique qu’il se pourrait que les incendies impactent la région jusqu’à mardi, minimum.

    "Si vous êtes témoin direct d’un départ de feu, contactez le 18 ou 112", rappelle la préfecture.

    Lire aussi : Incendies : 436 pompiers d’Auvergne-Rhône-Alpes mobilisés dans le sud de la France

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