Lyon : le musée Lugdunum dévoilera les secrets de la reconstitution de l’Antiquité avec sa nouvelle exposition

Du 2 octobre 2026 au 6 juin 2027, le musée et les théâtres romains de Lugdunum proposeront une nouvelle exposition temporaire consacrée à la manière dont les chercheurs et artistes reconstituent le passé.

Après avoir attiré près de 100 000 visiteurs avec son exposition anniversaire "C’est canon ! L’art chez les Romains", Lugdunum prépare déjà sa prochaine exposition temporaire. Intitulée "Passé antérieur – Voir au-delà des vestiges", elle sera présentée au public à partir du 2 octobre prochain. Les amateurs de l’antiquité pourront en profiter jusqu’au 6 juin 2027.

Alors que l’exposition est actuellement en cours de montage, le musée de la Métropole de Lyon souhaite emmener les visiteurs dans les coulisses de la reconstitution archéologique. "Le public découvrira comment les chercheurs et artistes travaillent de concert pour reconstituer villes, monuments, décors, costumes, ambiances sonores ou encore odeurs et redonner ainsi vie à un passé de 2000 ans et davantage", explique Lugdunum.

Une vingtaine d’aquarelles sur la "capitale des Gaules"

Au cœur de cette exposition, les travaux de Jean-Claude Golvin occuperont une place particulière. Architecte et archéologue, spécialiste notamment des amphithéâtres romains et ancien directeur du Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak, il est considéré comme un pionnier de la restitution graphique des cités antiques.

Depuis deux ans, il travaille avec le musée sur un grand projet consacré à Lugdunum. Une vingtaine d’aquarelles originales, qui n’ont encore jamais été exposées, permettront ainsi de représenter différents quartiers de Lyon au IIe siècle. Des exemples issus de la pop culture seront également présentés, notamment des décors de jeux vidéo développés par Ubisoft (créateur de la saga Assassin’s Creed) ou encore ceux de la série américano-britannique Rome.

Une programmation composée de visites commentées, d’ateliers participatifs et de conférences accompagnera l’exposition. Un livret-jeu gratuit sera également proposé aux familles pour découvrir le parcours de manière ludique.

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