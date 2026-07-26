Un Lyonnais de 73 ans décède après un malaise sur une plage de La Grande-Motte

Un septuagénaire originaire de la région lyonnaise est décédé ce samedi 25 juillet après avoir été victime d’un malaise sur une plage de La Grande-Motte (l’Hérault).

Une simple sortie à la plage a tourné au drame. Un vacancier originaire de la région lyonnaise est décédé ce samedi 25 juillet à La Grande-Motte, dans l’Hérault. L’homme, âgé de 73 ans, se trouvait sur la plage du Couchant lorsqu’il a été victime d’un malaise, rapporte Midi Libre.

Le septuagénaire venait de sortir de l’eau lorsqu’il aurait indiqué à son épouse ne pas se sentir bien, avant de s’effondrer sur le sable. Les secours sont rapidement intervenus et ont tenté de le réanimer, sans parvenir à le sauver.

Une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours afin de déterminer les causes exactes du décès.

Lire aussi : Une personne meurt percutée par un TER sur la ligne Lyon-Valence