Du 11 au 14 juin, plusieurs centaines de chefs venus du monde entier se réuniront aux Grandes Locos de la Mulatière pour la 10e édition du Lyon Street Food Festival.

J-1 avant le début des festivités. Du 11 au 14 juin prochains, le Lyon Street Food Festival investira les Grandes Locos de la Mulatière pour une 10e édition placée sous le signe de la pâtisserie et du voyage. Pour cette édition anniversaire, trois cultures seront mises en lumière : la Flandre, l'Amérique Latine et l'Italie. La pâtisserie sera également à l'honneur avec une line-up de 130 pâtissiers, dont de nombreux jeunes issus de la scène locale. Parmi eux, Clément et Pauline Marillier, Hugo Pralus, ou encore, Marvin Brandao et Alice de Oliveira.

Au menu notamment, un kebab sucré aux touches de framboise, vanille et cacao sera proposé par la pâtisserie Marillier, ou encore un dessert autour de la fraise, de l'huile d'olive et de la mozzarella par Alma. Côté salé, dix chefs flandres proposeront leurs classiques, à savoir, des croquettes de crevettes et des frites. Différentes recettes de pâtes fraiches et de la street-food sud-américaine seront également proposées.

Musique, culture

"Avec la food on rassemble, avec la musique aussi", rappelait Emeric Richard, directeur du festival, lors de la présentation de l'édition 2026. Cette année encore, la programmation musicale du Lyon Street Food s'annonce fournie. L'événement débutera sous des airs d'électro disco funk, avec un dj set de Julien Granel et Maxime Gauvin le jeudi 11 juin. Autres artistes à l'affiche : Yuksek, Romane Santarelli, Pony Pony Run Run, ou encore, Guts. Des artistes émergents locaux seront également présentés par le Ninkasi Music Lab.

En parallèle, plus de 400 ateliers participatifs et animations seront organisés tout au long de l'événement. Au programme notamment, des cours de cuisine, du show-cooking, des ateliers de mixologie, de la danse, ou encore du street-art. Des expositions et des rencontres artistiques sont également programmées.

Infos pratiques

Le festival aura lieu aux Grandes Locos à Oullins-Pierre-Bénites. Les portes seront ouvertes de 18 heures à minuit, jeudi 11 et vendredi 12 juin, puis de 11 heures à minuit samedi 13 juin. Dimanche 14 juin, le festival débutera à 11 heures et se terminera à 22 h 30 par un show de l'artiste Guts.

Les billets sont en vente au prix de 10 euros et permettent d'accéder à l'événement de 11 heures à 16 heures, ou, de 18 heures à minuit. La dernière soirée étant plus courte, les billets du dimanche soir sont vendus au prix de 8 euros. Pour profiter du pass quatre jours, il faudra débourser 20 euros.

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