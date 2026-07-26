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Les deux mineurs ont pu être identifiés. @Hadrien Jame

Dégradations d’un stade près de Lyon : deux mineurs condamnés à des travaux d’intérêt général

  • par Corentin Lucas

    • Deux mineurs ont été identifiés après les dégradations commises au stade municipal de Sainte-Catherine (Rhône), les 20 et 21 juin derniers. Ils ont reconnu les faits.

    Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin, le stade municipal de Sainte-Catherine, commune située au sud-ouest de Lyon, a été la cible de nombreuses dégradations. Les vitres, la porte d’entrée et les volets du local ont notamment été endommagés. À l’intérieur, les étagères ont été renversées et le système d’arrosage automatique a également été dégradé.

    Face aux dégâts, la mairie avait initialement déposé plainte et une enquête avait été ouverte par la brigade de gendarmerie de Mornant (Rhône). Après plusieurs semaines de recherches, des images ont finalement pu être récupérées et ont contribué à l’identification de deux adolescents.

    Convoqués en mairie avec leurs parents, les deux mineurs ont reconnu être à l’origine des dégradations. Ils ont ensuite accepté d’effectuer des travaux d’intérêt général, une mesure proposée par la municipalité selon Le Progrès. À la suite de cette reconnaissance des faits et de la réalisation des travaux, la Ville de Sainte-Catherine a décidé de retirer sa plainte.

    Lire aussi : Un chauffeur braqué dans son camion en pleine nuit au sud de Lyon, la BRI intervient

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