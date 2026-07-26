C'est une journée estivale qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce dimanche 26 juillet, avec des températures qui atteindront les 31 degrés.

Pour clôturer le dernier week-end du mois de juillet, le temps sera plutôt ensoleillé durant une grande partie de la journée, dispersant progressivement la grisaille de la veille. De quoi pouvoir profiter après les orages survenus en fin de journée, ce samedi.

En ce dimanche 26 juillet 2026, il fait 18 degrés ce matin. Le mercure atteindra les 31 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au-dessus des normales de saison (+2 degrés).

Un dernier moment de calme avant un week-end prochain qui s’annonce caniculaire, avec des températures qui pourraient frôler les 40 degrés selon les prévisions de Météo France.