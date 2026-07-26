Sénatoriales 2026 : Bernard Fialaire s'associe avec Blandine Brocard dans le Rhône

Le sénateur sortant Bernard Fialaire sera candidat aux élections sénatoriales du 27 septembre prochain aux côtés de la députée Blandine Brocard pour le centre.

Les élections sénatoriales approchent à grands pas. Le sénateur sortant Bernard Fialaire, membre du Parti radical, sera candidat à sa propre succession le 27 septembre prochain. Ce dernier a annoncé la nouvelle, ce vendredi 24 juillet, au sein d'une lettre publiée sur ses réseaux sociaux. "Avec l'expérience acquise, je garde le même enthousiasme, la même sincérité et la même détermination", a-t-il écrit.

D'après les informations du Progrès, confirmées par Bernard Fialaire, le sénateur fera équipe au centre avec Blandine Brocard, députée Modem de la 5e circonscription du Rhône. Députée rhodanienne depuis 2017, elle souhaite quitter l’Assemblée nationale après neuf années pour poursuivre son parcours politique au Sénat.

À 68 ans, Bernard Fialaire souhaite ainsi poursuivre son mandat au Palais du Luxembourg, où il y siège depuis 2020. L’ancien maire de Belleville-sur-Saône entend notamment continuer à travailler sur les questions de santé, d’éducation, de culture ou encore de finances : "ces engagements me tiennent à coeur, je souhaite les poursuivre en votre nom, vous en rendre compte et organiser de façon encore plus formelle des consultations et des échanges".

Le duo centriste devra toutefois convaincre les quelque 3 500 grands électeurs du Rhône et de la Métropole de Lyon pour espérer obtenir deux sièges. Lors du scrutin de 2020, le bloc central avait recueilli 341 voix, soit 9,58 % des suffrages. Il en faudra deux fois plus pour y parvenir.

𝗟𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘅 𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝟮𝟳 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲. pic.twitter.com/Btmh2Ywwmq — Bernard Fialaire (@BernardFialaire) July 24, 2026

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