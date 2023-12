Seul le marquage 3PMSF indique que le pneu est homologué pour rouler sur la neige et le verglas © Pixabay / Anviere

En Auvergne-Rhône-Alpes, Météo-France classifie la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et l'Ain en vigilance orange "neige et verglas". Le Rhône, lui est classé en vigilance jaune.

L'hiver s'installe en Auvergne-Rhône-Alpes, et avec lui les risques de verglas sur les routes. Ce samedi, Météo France classe quatre départements en vigilance orange "neige-verglas" : l'Isère, ainsi que la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain, également en vigilance orange "crues".

Tous les autres départements de la région sont également classés en vigilance jaune "neige et verglas". Parmi eux, le Rhône est aussi classé en vigilance jaune "crues", tout comme la Loire, l'Ardèche et la Drôme.

Il neige en ce moment jusque dans les vallées sur les Alpes du Nord. Météo France relève généralement 2 à 3 centimètres de neige mais davantage au-dessus de 500 ou 600 mètres d'altitude. On prévoyait hier entre 5 et 10 centimètres de neige dans le sud de la Loire, l’est de l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère.