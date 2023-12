Une 9e édition pour le marché de Noël de Saint-Priest

Du 8 au 17 décembre 2023, le marché de Noël de Saint-Priest ouvrira ses portes, avec 36 chalets à découvrir sur l’Esplanade des Arts.

Véritable invitation à la flânerie, son allée féerique sera l’occasion de dénicher de nombreuses idées de cadeaux à mettre sous le sapin : décoration, maroquinerie, bijoux, accessoires, savons, livres, jeux de société et jouets en bois…

Dégustations et "circuit magique"

Vous aurez aussi la possibilité de préparer votre table de Noël, avec un large choix de produits gourmands à mettre dans vos paniers : crème de marrons, chocolats, miel, confitures, produits fumés, biscuits, pains d’épices, bières, limonades, rhums arrangés… Enfin, tartiflette, huîtres, bagels au foie gras, planches de charcuterie, escargots, soupes thaï, crêpes à la farine de châtaigne, jus de pomme chaud et autres gourmandises seront à déguster sur place pour profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis !

Prolongez votre déambulation jusqu’à la place Buisson où deux grandes pistes synthétiques prendront place. Elles offriront un joli terrain de jeu, et ce pour tous les âges. Deux activités gratuites y seront proposées : circuit magique à bord de mini-quads électriques pour les plus petits (dès 3 ans, moins de 40 kg) et espace patin roller pour les plus grands. Prévoyez juste une paire de gants, le reste de l’équipement (patins, protections, quads) vous sera fourni sur place !

Mascottes et feu d'artifice

Rencontre avec le Père Noël, déambulation de mascottes, collecte de jouets, manèges, chants de Noël et gospel, feu d’artifice seront également au programme des festivités. Le top départ de ce temps fort des fêtes de fin d’année sera donné le vendredi 8 décembre autour d’une belle soirée.

De 18h à 22h, les visiteurs pourront en effet profiter de l’ouverture du marché de Noël mais aussi de l’installation artistique « Lumières végétales » d’Erick Barray, vannier urbain, dans le Parc du Château. Plantes lumineuses étranges, lierres phosphorescents et mouvemts fantomatiques feront voyager le public dans un univers onirique et fantastique.

> Infos et programme complet sur www.ville-saint-priest.fr