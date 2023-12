Neige et verglas : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

L’Ain, l’Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie viennent d’être placés en vigilance orange pour un risque de neige et verglas par Météo France.

Après les risques de pluie et inondation, c’est au tour de la neige et du verglas de venir jouer les trouble-fête dans l'Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi 1er décembre, Météo France vient de placer l’Ain, l’Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange face au risque de neige et verglas.

5 à 10 centimètres de neige attendus

La limite entre la pluie et la neige va s’abaisser dans l’après-midi aux alentours de "500 mètres sur le sud de la Loire, et jusqu’à 400 mètres sur les départements alpins placés en vigilance orange", explique Météo France. 5 à 10 centimètres de neige sont ainsi attendus en fin de journée dès 500 mètres d’altitude sur le sud de la Loire, l’est de l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère. Ces chutes de neige pourraient "poser problème pour la circulation routière".