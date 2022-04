Quand Givors revenait sur l’extinction de l’éclairage public

Dans la Métropole de Lyon, Givors avait éteint l'éclairage public en 2015. Depuis, la ville aujourd'hui écologiste est revenue sur cette mesure.

A l'occasion de la publication d'une grande enquête de Lyon Capitale sur l'éclairage urbain de Lyon (à retrouver ici), qui part de la volonté de la mairie écologiste de baisser les lumières lyonnaises pour à la fois limiter la pollution lumineuse et réduire les coûts, notre journal revient sur l'exemple de Givors qui avait fait le choix d'une extinction nocturne il y a sept ans. Depuis, la ville dirigée par des écologistes a rallumé les lumières.

En décembre 2015, un forum sur les réseaux sociaux, suivi d’une rencontre avec les habitants, clôturés par un référendum – les modalités avaient été contestées par l’opposition – avaient été organisés par la mairie communiste de Givors. L’extinction de l’éclairage public entre 0 h 30 et 4 h 30 avait alors été actée, mesure justifiée par le fait que "la consommation électrique et l’émission de CO2 baissent de manière sensible lorsque l’on procède à l’extinction de l’éclairage public, ce qui génère par ailleurs des économies financières substantielles". Plus de 2 000 habitants avaient voté pour, 1 000 contre, 6 000 s’étaient abstenus.

Cinq ans de nuit noire plus tard, la nouvelle majorité "divers gauche et écologistes" décidait de mettre fin au dispositif, cette dernière expliquant rénover l’éclairage public (remplacement de la moitié des 4 000 lampes à sodium énergivores par des leds) et "créer un plan d’éclairage adapté à chaque quartier et à chaque croisement routier de la ville". À terme, la Ville assure pouvoir réaliser plus de 50 % d’économies sur la facture. La gendarmerie nationale avait fait part de son souhait de revoir l’éclairage public. Pour Mohamed Boudjellaba, le maire de Givors, "la sécurité est bien au cœur des actions de la municipalité pour permettre à tous de retrouver plus de sérénité dans leur cadre de vie".

Lire aussi sur le même sujet l'enquête de Lyon capitale : un plan Lumière en demi-teinte à Lyon