Vidéo : 7 tableaux son et lumière pour clôturer l'année "capitale française de la culture" à Villeurbanne

Pour clôturer l'année "capitale française de la culture", la ville de Villeurbanne propose "Vitale", un spectacle son et lumière projeté sur son hôtel de ville.

Le spectacle sera projeté tous les soirs, du vendredi 16 décembre au premier janvier de 18 heures à 21 heures sauf le vendredi 16 décembre pour l’inauguration de 18h30 à 19h30 et

le samedi 17 décembre de 18h à 20h. le tout est gratuit pour le public. Le show lumineux est transmis en boucle tout du long. Vingt minutes de spectacle et sept tableaux pour sept ambiances. Théâtre, rap et électro sont, par exemple, mis à l'honneur. "Vitale" a été créé par "les Allumeurs de Rêves".

Certain curieux étaient présents sur la place Lazare-Goujon pour la répétition. Lyon Capitale s'y est rendu pour découvrir la projection. En voici quelques images :