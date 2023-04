À l'Institut Lumière de Lyon, le cinéma de Kathryn Bigelow à l'honneur

Du 26 avril au 29 mai, la cinéaste américaine Kathryn Bigelow fait l'objet d'une rétrospective avec soirée spéciale à l'Institut Lumière.

"S’il y a une résistance spécifique à ce que les femmes fassent des films, je choisis de l’ignorer comme obstacle pour deux raisons : je ne peux pas changer de sexe, et je refuse d’arrêter de faire des films. Peu importe qui a réalisé un film, l’important est que vous y soyez réceptif ou non". Tels sont les mots de la réalisatrice Kathryn Bigelow prononcés lors de son discours, après avoir reçu l'Oscar de la meilleure réalisation pour Démineurs en 2009. La cinéaste américaine, réalisatrice de Strange Days, de Zéro Dark Thirty et de Detroit, fait l'objet d'une rétrospective d'un mois à l'Institut Lumière, à compter de ce 26 avril. Conférence thématique et projections d'un grand nombre de ses films sont prévus.

Première femme à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation

"Kathryn Bigelow est la première femme à avoir remporté l’Oscar de la meilleure réalisation pour Démineurs (2009), battant ce jour-là son ex-mari, James Cameron, nommé pour Avatar", indique l'Institut Lumière.

Pour ouvrir cet événement, une soirée spéciale se tiendra mercredi 26 avril en présence de Simon Riaux, journaliste, critique cinéma et scénariste. Après une conférence thématique, Démineurs sera projeté à 20h30, et également présenté par Simon Riaux. Réservations conseillées.