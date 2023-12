En Haute-Savoie, les Alpes du Léman bénéficient d’un panorama exceptionnel sur le mont Blanc et le lac Léman. Petites stations familiales pour débuter, sorties raquettes dans des espaces sauvages, glisse intense aux Portes du Soleil… Il n’y a que l’embarras du choix !

Pour ses 60 ans, la station des Habères organise un week-end d’animations et concerts au pied des pistes, du 16 au 18 février ©OT de Habère-Poche

Un peu d’histoire

Il était une fois un groupe d’ados passionnés de ski alpin. Après l’école, ils chaussent des bottes qu’ils fixent sur des skis en bois et passent leur temps à grimper et dévaler les pentes enneigées de Habère-Poche. Le petit village se trouve dans les Alpes du Léman, ce joli coin de montagne blotti entre le majestueux mont Blanc et les eaux scintillantes du lac Léman, en Haute-Savoie.

Nous sommes dans les années 60, le tourisme d’hiver est en plein essor dans les Alpes. Germe alors l’idée que Habère-Poche ait aussi sa station de ski. En 1964, une vingtaine de villageois entreprennent de construire un premier téléski. Serge Jacquet, aujourd’hui âgé de 75 ans, était ado à l’époque. Il se souvient de ce chantier improbable. “C’était nous, les gens du pays, qui creusions les trous, qui coulions du béton… C’était beaucoup d’amour et beaucoup de travail. C’était héroïque !”

Un deuxième téléski voit rapidement le jour, puis un troisième, plus long. Les villageois créent une société de remontées mécaniques et une école de ski. Nombre d’entre eux consacrent leur vie au développement du ski alpin à Habère-Poche, comme Serge Jacquet. Moniteur de ski l’hiver, le reste de l’année il travaille dans une usine de skis, une entreprise de construction de remontées mécaniques…

À Habère-Poche, il ouvre un, puis deux, puis trois magasins de location de skis et une brasserie. La petite station prend de l’ampleur, la commune récupère l’exploitation des remontées mécaniques et fait installer un télésiège.

Sa proximité avec plusieurs grosses villes (à 20 minutes de route de Thonon-les-Bains, 30 minutes d’Annemasse et 40 minutes de Genève) en fait une destination prisée pour un après-midi au ski. “Cette année, on fête 60 ans d’exploitation, c’est fabuleux !”, souffle Serge Jacquet, qui n’en revient pas. Pour l’occasion, la station des Habères organise un week-end d’animations et concerts au pied des pistes, du 16 au 18 février.

Programme des festivités sur jeskieauxhaberes.com

Village de Habère-Poche et station des Habères © Gilles Place - OT Alpes du Léman

Ambiance familiale

La station des Habères comprend aujourd’hui huit remontées mécaniques et le versant des Habères est désormais relié à celui de Bellevaux-Hirmentaz. Le domaine a su conserver l’ambiance familiale et chaleureuse de ses débuts.

“Nous accueillions beaucoup de groupes d’enfants, de classes de neige, se souvient Serge Jacquet. Les enfants qui ont appris à skier ici sont devenus adultes et sont revenus avec leurs propres enfants.”

Pour l’ancien moniteur, le domaine des Habères est idéal pour l’apprentissage du ski alpin. Près du parking du Bois-Noir, en front de neige, le Monde de Perce-Neige propose aux petits trois espaces ludiques afin d’apprivoiser la neige : un espace luge, un espace ski alpin avec un fil neige et un espace pour les batailles de boules de neige.

“Le domaine est intéressant pour les bons skieurs aussi, il y a de la pente !”, précise Serge Jacquet en faisant allusion aux nombreuses pistes bleues et rouges qui serpentent entre les alpages et les sapins.

En haut du domaine, à 1 610 mètres d’altitude, la piste noire des Rhodos donnera même du fil à retordre aux plus expérimentés. De là-haut, profitez d’une vue à 360° sur la chaîne du mont Blanc, Les Aravis, le lac Léman et les sommets du Jura. Somptueux !

Plus d’informations sur jeskieauxhaberes.com et hirmentaz-bellevaux.com

Un forfait spécial permet de skier sur le massif des Habères-Hirmentaz, ainsi que sur celui du Roc d’Enfer. Situé sur les villages de Saint-Jean-d’Aulps et de La Chèvrerie, Roc d’Enfer est un domaine familial s’adressant à tous les niveaux. À ne pas manquer : un circuit de 20 kilomètres à travers les sapins enneigés, avec un panorama à couper le souffle sur la combe de Graydon, les dents du Midi, le lac Léman et le mont Blanc. Et pour toujours plus de glisse, Roc d’Enfer fait partie du gigantesque domaine skiable des Portes du Soleil, desservi par une navette au départ de Saint-Jean-d’Aulps.

Plus d’informations sur rocdenfer.com et portesdusoleil.com

Balade en raquettes vers la chapelle Notre-Dame-d'Hermone © Gilles Place - OT Alpes du Léman

Les raquettes à l’honneur

Avec de tels paysages, les Alpes du Léman sont un terrain de jeu idéal pour les amateurs d’activités nordiques. Le domaine Hirmentaz-Les Mouilles, à Bellevaux, et celui des Moises, à Habère-Poche, vous proposent de jolies pistes qui serpentent entre les bouleaux. Ski de fond classique, skating, biathlon, raquettes… Et même en nocturne, au creux du silence paisible de l’hiver. Au départ des pistes, le chaleureux foyer des Moises vous accueille pour un chocolat chaud, une pâtisserie ou une fondue bien méritée après la nocturne du mardi soir !

Plus d’informations sur foyerdesmoises.com et hirmentaz-bellevaux.com

Balade en raquettes sur les sommets avec vue sur le lac Léman © Gilles Place - OT Alpes du Léman

Quoi de plus magique que de se promener dans la neige au clair de lune ? Cette virée à la fois romantique, gourmande et intellectuelle part du col du Feu, à Lullin. De là, Bertrand vous guidera sur un itinéraire raquettes d’une heure jusqu’au paisible alpage de Très-le-Mont. Après avoir profité de la quiétude des lieux, vous pourrez vous réchauffer sous une yourte, autour d’une délicieuse fondue savoyarde. Plus tard, Bertrand vous fera partager sa passion pour l’astronomie, loin de toute pollution lumineuse.

Réservations au 06 56 83 94 27

Vous aimez les balades en raquettes et la photo ? Connaissez-vous le “lightpainting” ? À la nuit tombée, raquettes aux pieds, vous vous amuserez à dessiner au creux de la nuit grâce à votre lampe frontale, téléphone portable… Votre imagination sera votre seule limite. Le résultat, capturé par un appareil photo en pose longue, est surnaturel !

Plus d’informations sur trekinalpes.fr

Cette année, la raquette va (re)devenir LA discipline tendance de l’hiver. En plus des longues balades entre les sapins enneigés, qui n’ont rien perdu de leur charme, la raquette innove. Carine, par exemple, vous emmènera pour une escapade relaxante dans la neige, alliant bienfaits des balades en raquettes et du yoga. Respirez !

Réservations au 04 50 73 78 62

Construction d’igloo © Gilles Place - OT Alpes du Léman

Vivre dans la peau d’un Inuit

Avec leurs forêts enneigées, leurs glaciers imposants et leur bel enneigement, les Alpes du Léman ont un petit air arctique. Le cadre idéal pour passer une journée dans le Grand Nord, comme si vous y étiez !

Le matin, essayez-vous à la conduite de chiens de traîneaux auprès de Cathy et Fabrice, mushers expérimentés. L’après-midi, un atelier trappeur semble incontournable pour apprendre à faire du feu, reconnaître des empreintes, construire une cabane…

Pour compléter votre formation, direction l’atelier de survie en montagne, où un accompagnateur vous montrera comment construire un igloo, détecter des victimes d’avalanche, identifier la faune et la flore comestibles… Soyez attentif !

Au crépuscule, retrouvez Boris sur le plateau de Plaine-Joux. Une jolie balade en raquettes d’une vingtaine de minutes sous les étoiles vous mènera jusqu’à un village d’igloos. Glissez-vous dans l’un d’eux et installez-vous sur une peau de caribou afin de déguster une bonne fondue arrosée de vin chaud.

Pour couronner cette belle journée, quoi de mieux que de passer la nuit dans la neige ? Le guide Mathieu vous transmettra les secrets et les joies du bivouac hivernal dans les beaux paysages du Chablais. Au petit matin, profitez d’un lever de soleil inoubliable sur les sommets enneigés.

Renseignements et réservations au 06 86 99 27 78 (Traîneaux passion), au 04 50 39 54 46 (ateliers), au 06 86 89 98 63 (igloos) et au 04 50 73 78 62 (bivouac hivernal).

Aventure indienne à Habère-Poche © OT Alpes du Léman

© OT Alpes du Léman

Gourmandises des Alpes du Léman

Entre la Haute-Savoie et la Suisse, les Alpes du Léman regorgent de spécialités culinaires typiques, plus succulentes les unes que les autres. Les amateurs de fromages doivent absolument goûter l’onctueux terramont, fabriqué exclusivement à la bien nommée fruitière de Terramont, à Bellevaux. À tester également, le ballavaud, un véritable coulommiers des Alpes, doux et crémeux.

Les Alpes du Léman s’y connaissent aussi en desserts. Les rissoles, par exemple, sont parfaites pour un goûter gourmand. Ces petits chaussons de pâte feuilletée farcis à la compote de fruits locaux sont préparés spécialement pour les fêtes de fin d’année. Également à déguster, les biscoins (ou bescoins), de délicieux petits pains briochés, parfumés à l’anis et au safran. Miam !

Bonnes adresses à retrouver sur alpesduleman.com

Où manger ?

• Le Moulin de Léré - 270, route de Léré, Sous la Côte, Vailly - 04 50 73 61 83

• Auberge du Bois Noir - 113, route du Bois-Noir, Habère-Poche - 04 50 94 23 26

• Les Pivottes - 94, chemin des Incarnes, Hirmentaz, Bellevaux - 04 50 73 75 28

Où loger ?

• La ferme du Petit Mont - 746, route de la Côte, Bellevaux - 04 50 73 76 04

• Les cabanes Belki - Supersaxel, Saxel - 06 10 50 52 05

• Les Moineaux - Le Borgel, Bellevaux - 04 50 73 71 11

Événements

• Le 20 janvier : spectacle Maya une voix à la salle communale La ferma, à Boëge

• Le 10 février : montée de Poche (ski de randonnée nocturne) à Habère-Poche

• Du 16 au 18 février : 60 ans de la station des Habères

• Le 17 février : Winter Trail (trail solidaire ouvert à tous dès 6 ans) aux Mouilles

• Le 24 février : La Ballavaude (course de ski de randonnée) à Bellevaux

• Le 24 février : bar éphémère (apéro, DJ set, blind test) à la salle des fêtes de Habère-Poche

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures 20 depuis Lyon via l’A43 et l’A41.

• En train : TER Lyon – Bellegarde-sur-Valserine (1 heure 30), puis TER Bellegarde-sur-Valserine – Annemasse (40 minutes) puis ligne de car Y04 jusqu’à Habère-Lullin (30 minutes), Habère-Poche (35 minutes) ou Bellevaux (1 heure)00