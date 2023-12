Escapade en Haute-Savoie : tutoyer le mont Blanc à Saint-Gervais

Que diriez-vous d’apprendre à skier au pied du mont Blanc ? C’est le cadre d’exception que propose Saint-Gervais-les-Bains, à 2 heures 30 de Lyon.

Le village de Saint-Gervais © Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Charme authentique

La Haute-Savoie est assurément le paradis des skieurs. À rebours de l’agitation des grosses stations comme Chamonix, Morzine, Les Gets et consorts, Saint-Gervais a su garder un charme authentique avec son centre ancien à l’architecture thermale typique et son mythique tramway du Mont-Blanc, l’un des derniers trains à crémaillère de France.

Pour autant, son domaine skiable n’a rien à envier à ceux de ses rivales, avec un atout de taille : le majestueux mont Blanc en toile de fond. Logique, puisque le toit de l’Europe se trouve tout bonnement sur la commune de Saint-Gervais. Un panorama d’une beauté difficile à égaler, à admirer skis aux pieds. Avec plus de 500 kilomètres de terrain de jeu, il y en a pour tous, de l’espace débutant aux pistes noires les plus retorses.

Balade familiale en raquettes © Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Deux domaines, deux ambiances

La station de Saint-Gervais fait partie du domaine Évasion Mont-Blanc. Celui-ci déroule ses pentes enneigées entre 850 et 2 353 mètres d’altitude, et comprend aussi les stations des Contamines-Montjoie, Megève, Combloux, La Giettaz et Saint-Nicolas-de-Véroce.

Des kilomètres de pistes réputées pour leur bel ensoleillement et leur cadre, à flanc d’alpage ou entre les résineux. Pour en profiter jusqu’à la dernière minute, le domaine est accessible depuis Saint-Gervais en télécabine et la piste Saint-Gervais permet un retour skis aux pieds.

En 2020, le domaine Évasion Mont-Blanc a décidé de mettre les apprentis skieurs à l’honneur. Souvent relégués au pied des pistes, les débutants bénéficient désormais d’un espace dédié tout en haut, à 1 840 mètres d’altitude avec notamment un tapis roulant dernière génération, parfaitement intégré dans le paysage, pour apprivoiser le ski alpin en douceur et en toute sécurité.

À Saint-Gervais et Saint-Nicolas-de-Véroce, deux écoles de ski proposent cet hiver des cours adaptés à tous les âges et tous les niveaux, à partir de 3 ans. Charlotte la Marmotte, la mascotte du domaine, sera là pour des initiations au boardercross sur un parcours endiablé : virages relevés, sauts, slaloms, arches et carillons à frapper… Une fois l’indétrônable technique de chasse-neige maîtrisée, un large panel de pistes vertes et bleues vous permettra de gagner en assurance.

Les plus expérimentés, eux, se casseront les dents avec plaisir sur les pistes techniques du domaine : la mythique Côte 2000 ou la piste noire Émile Allais, connue pour être l’une des plus difficiles des Alpes ! À noter, pour les skieurs avertis et au fait des consignes de sécurité, de beaux hors-pistes du côté du mont Joly et de Saint-Nicolas-de-Véroce.

Plus d’informations sur saintgervais.ski

© Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Coup de cœur

Exclusivement à Saint-Gervais, la station des Houches est le domaine familial par excellence. Son cadre rassurant et son ensoleillement constant en font le terrain de jeu idéal des débutants et des skieurs désireux de se perfectionner avant de se mesurer à l’immensité d’Évasion Mont-Blanc.

Le domaine des Houches - Saint-Gervais se distingue aussi par son caractère authentique : on y accède par le mythique tramway du Mont-Blanc, depuis le Fayet ou Saint-Gervais. Un voyage au charme rétro qui vous fera remonter le temps jusqu’au début du XXe siècle. En voiture !

Plus d’informations sur ski-leshouches.com

© Boris Molinier / OT de Saint-Gervais

Sur les pentes du mont Blanc

Pour découvrir les impressionnantes pentes enneigées du mont Blanc, le mieux reste le ski de randonnée. Fendre en silence ce doux manteau blanc, avec l’impression d’être seul au monde, en tête à tête avec le toit de l’Europe… Une expérience à vivre.

Plusieurs itinéraires de ski de randonnée sont balisés, de difficultés variables, au départ du Prarion, du Bettex, des Communailles ou encore de Saint-Nicolas-de-Véroce. Le plus facile, accessible même aux plus jeunes, part du Bettex et grimpe à travers bois jusqu’au bel alpage de Sous les Freddy’s et son chalet typique.

La redescente se fait par une piste verte. Les plus expérimentés apprécieront le ski de randonnée nocturne, à la frontale. Les mardis et vendredis, de 17 h à 21 h, le départ a lieu au pied du téléski des Orgères. De là, vous rejoindrez en deux heures le sommet du mont Joux, à 1 958 mètres d’altitude.

Itinéraires sur saintgervais.com

Des pros de la montagne

Pour arpenter les sommets enneigés en toute sécurité, contactez la Compagnie historique des guides de Saint-Gervais – Les Contamines. Depuis 1864, ces professionnels de la montagne connaissent leur terrain sur le bout des doigts. Gravir le mont Blanc, en faire le tour, se risquer sur la délicate arête sud de l’aiguille de Bionnassay ou sur une fragile cascade de glace, se perfectionner en ski de randonnée ou tout simplement faire découvrir les joies des balades en raquettes à ses enfants…

Les guides sauront vous concocter un programme sur mesure, adapté à votre niveau et vos envies, et vous accompagner avec douceur et bienveillance. Vous pouvez partir les yeux fermés !

Renseignements sur guides-mont-blanc.com

Le saviez-vous ?

Saint-Gervais,patrie du télémark

Popularisée par un menuisier norvégien en 1868, cette discipline nordique gracieuse et exigeante est l’une des plus anciennes techniques de ski de descente. Elle a pour particularité de laisser le talon du skieur libre, ce qui lui permet d’enchaîner d’élégants virages. Supplanté par le ski de piste et de plus en plus rarement pratiqué, le télémark a bien failli tomber dans l’oubli.

En 1988, Saint-Gervais décide de le remettre sur le devant de la scène en organisant sur son sol la première compétition internationale de télémark et la deuxième coupe du monde. Depuis, Saint-Gervais est incontournable dans l’écosystème de cette discipline. Du 31 janvier au 2 février 2024, la commune accueillera plusieurs épreuves de la coupe du monde de télémark.

Elles se dérouleront dans le secteur de Saint-Nicolas-de-Véroce. La compétition promet d’être spectaculaire : un enchaînement de slalom géant, saut, “loom” (virage relevé à 360°) et skating !

Programme à venir sur saintgervais.com

Les thermes de Saint-Gervais © Christophe Daguet / OT de Saint-Gervais

Se faire dorloter

Après le ski, quel bonheur de plonger dans un bain chaud ! Saint-Gervais est connu pour ses thermes, et ce depuis 1807. Ses eaux naturellement chaudes, avec une température constante de 39°C, sont chargées en minéraux et oligoéléments aux vertus cicatrisantes et apaisantes. Parfait pour délasser ses muscles après une bonne journée à la neige ! Justement, cet hiver, les thermes de Saint-Gervais proposent à nouveau un soin “après-ski”. Enveloppés dans de l’argile chaude ou froide pour les soulager ou les retonifier, vos pieds vous diront merci ! Nouveauté de cet hiver : une matinée pour bichonner votre peau à travers trois soins d’eau thermale, au sein du service dermatologie.

Plus d’informations sur thermes-saint-gervais.com

© ski-bois-tardy.fr

Des skis en bois sur mesure

Depuis 2013, Saint-Gervais héberge un concept unique : des skis en bois, fabriqués non seulement en France mais directement au pied du mont Blanc ! Derrière cette aventure, on retrouve Cyril Cote. Né en Tarentaise et petit-fils de menuisier, il était logique que son parcours le mène à travailler le bois au pied des montagnes. Les skis sont fabriqués avec soin, paire par paire, chacune issue de la même planche de frêne pour des réactions identiques sur les deux skis. Plusieurs modèles de ski existent, baptisés en patois savoyard. Vous êtes plutôt Pagu, Tatu, Gnolu ou Tramu ? Attention, ils ont chacun leur caractère ! Vous pouvez aussi composer vous-même votre paire de skis, en choisissant l’un de ces modèles, la taille bien sûr, la fibre et la finition.

Plus d’informations sur ski-bois-tardy.fr

© La Cure / OT Saint-Gervais

Frissons culturels

Au-delà du ski et autres sports d’hiver, Saint-Gervais peut être fier de son patrimoine culturel. Au cœur du village, La Cure a été réhabilitée pour devenir un véritable pôle culturel. Sa première exposition, Frissons, présente une collection unique de peintures, estampes, photographies et affiches sur les Alpes. Cimes sombres au loin, villages paisibles endormis sous la neige, arêtes effilées qui donnent le vertige… À travers les époques et les techniques, chaque artiste a tenté de saisir cette attirance mystérieuse qui nous pousse irrésistiblement vers la montagne.

Renseignements au 04 50 47 78 95

Où manger ?

• Le Relais des Communailles - 1635, route des Communailles, Saint-Gervais-les-Bains 06 11 81 81 09

• Du côté de chez Xuân - 1013, avenue du Mont-d’Arbois, Saint-Gervais-les-Bains - 06 46 41 18 88

• Lovegood Café - 30, rue du Faucigny,Le Fayet - 04 50 47 20 72

Où loger ?

• Wanderful Life Mont-Blanc - 1271, route de Tague, Saint-Gervais-les-Bains - 06 74 04 34 15

• Saint-Gervais Hôtel & Spa**** - 680, rue du Mont-Lachat, Saint-Gervais-les-Bains - 04 86 80 74 74

• Chalets Mont-Blanc 4810***** - 153-155, impasse du Blaireau, Saint-Nicolas-de-Véroce, Saint-Gervais-les-Bains - 06 26 90 78 45

Événements

• Du 27 décembre au 3 janvier : 8e édition des Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc (Fête des lumières en partenariat avec la Ville de Lyon)

• Du 18 au 20 janvier : Nuits de la lecture (animations, ateliers créatifs et escape games) à Saint-Gervais

• Les 20 et 21 janvier : White week-end (animations et activités gratuites) sur le domaine skiable

• Du 31 janvier au 2 février : coupe du monde de Télémark, à Saint-Nicolas-de-Véroce

• Du 16 au 18 février : week-end ski de randonnée au départ du Bettex

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures 30 depuis Lyon via l’A40, sortie 21 Le Fayet.

• En train : TER Lyon – Bellegarde-sur-Valserine (1 heure 30) puis TER. Bellegarde-sur-Valserine – Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet (2 heures).