Deux nouvelles résidences étudiantes livrées à Villeurbanne

  • par Romain Balme

    • Initiall a livré fin septembre deux nouvelles résidences étudiantes à Villeurbanne, baptisées Ourdia et Filda. Une aubaine pour les étudiants, alors que la tension locative atteint des niveaux records dans la métropole lyonnaise.

    Ourdia et Filda. C'est le nom des deux nouvelles résidences étudiantes Initiall livrées à Villeurbanne fin septembre. Cette nouvelle offre est consécutive à la réhabilitation de deux bâtiments situés rue Dedieu à Villeurbanne. Une bonne nouvelle pour les étudiants, alors que la tension sur le marché locatif s'accentue.

    20 nouveaux appartement sur les deux résidences

    En effet, la ville de Lyon détient un score de 7/10 en tension locative sur le premier trimestre 2025 selon le baromètre Manda publié en juillet. La ville Lumière se classe juste derrière Paris et Nice (9/10) au niveau national. Le nombre moyen de candidatures par annonce, atteint désormais 19 candidats en moyenne. Une hausse spectaculaire de +33 %.

    Studios, T1 bis en duplex, T2 et T3, Ourdia et Filda ont été conçues pour proposer un large choix aux futurs locataires. Plus de 20 nouveaux appartements sont maintenant disponibles. Par leurs localisations, près des métros A et B et des lignes T1 et T4, les résidences restent attractives pour les étudiants. A travers cette nouvelle offre, Initiall, marque d'Alliade Habitat, souhaite proposer des logements "accessibles, fonctionnels et de qualité, répondant aux besoins concrets des actifs de moins de 30 ans."

    35 logements inaugurés hier, place Serin

    Les deux résidences villeurbannaise ne sont pas les seuls bâtiments mis en oeuvre cette année par Initiall. En effet, la résidence dite du Collège Serin a été inaugurée hier. Située sur les quais de Saône, celle-ci est composée de 35 appartements, allant du T1 au T4. Conçue à l'intérieur d'un ancien établissement scolaire, la résidence est agencée pour correspondre aux besoins des jeunes actifs (laverie, espaces communs, serrures connectées…). Un nouveau projet pour Initiall qui élargit son offre à destination des étudiants.

