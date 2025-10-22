L’athlète originaire de Dardilly, déjà recordman du monde de highline, a réalisé une ascension unique au monde : grimper un mur d’escalade accroché à une montgolfière en vol à près de... 5000 mètres d’altitude.

Il vaut mieux ne pas avoir le vertige ! Originaire de Dardilly, Julien Roux s'est lancé un nouveau défi : grimper un mur d'escalade… à 5000 mètres d'altitude. Recordman du monde de longueur (2710 mètres en 2022) et de hauteur (4 255 mètres en 2024) sur une highline, le jeune homme de 28 ans repousse encore ses limites. Cette fois, celui qui raconte "avoir peur du vide" s'écarte de sa discipline de prédilection et s'attaque à l'escalade. Si la hauteur du mur ne relève pas de l'exploit, c'est sa position qui devrait prochainement entrer dans le Guinness World Record.

"Une liste de 26 exploits"

En effet, Julien Roux a escaladé un mur relié à une montgolfière en plein vol, située à 4990 mètres d'altitude. Une performance XXL qui s'est déroulée le 14 octobre dernier dans le canton de Fribourg (Suisse). Le jeune homme, résidant à Annecy raconte cette fabuleuse expérience à nos confrères du Progrès : "Ce que j’ai ressenti était incomparable (…). Ce n’était que du plaisir : ce projet représente un aboutissement dans le combat quotidien que je mène pour contrôler mon corps et mon esprit face à cette sensation de vertige".

Une belle revanche pour l'ancien freeskieur, passé près de la mort l'année de ses 18 ans lors d'une compétition. Une chose est sûre, Julien Roux n'a pas fini de nous étonner. Dans sa ligne de mire, "une liste de 26 exploits" à réaliser. Cela en fait déjà un pour celui qui se considère comme "juste un gars normal qui suit ses rêves".







