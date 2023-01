Métropole de Lyon : nouvelles stations du T6, travaux, tout ce qu'il faut savoir

Les travaux ont commencé, mercredi 11 janvier, à Villeurbanne. Le prolongement de la ligne T6 est en cours pour desservir la Doua.

Vingt minutes, c'est le temps que devrait prendre le tramway T6 pour relier les Hôpitaux-Est à la Doua. Les travaux ont débuté mercredi 11 janvier dans le centre-ville de Villeurbanne. La date de lancement est prévue pour 2026, trois ans après le commencement des travaux. Un projet qui fait couler beaucoup d'encre depuis 2021.

Les premiers travaux effectués concernent le réseau souterrain. Ils vont modifier les sens de circulation en centre-ville mais aussi les arrêts des bus. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a d’ailleurs indiqué que 2023 et 2024 allaient être des années compliquées pour la mobilité. Le Sytral de son côté annonce déployer un grand plan d'informations pour les usagers et les riverains, sur les réseaux sociaux, en ligne et sur le terrain.

Les nouvelles stations prévues

Une dizaine de stations vont voir le jour entre Bron et Villeurbanne. De nouvelles correspondances seront donc disponibles. Voici les 10 stations et leurs correspondances :

Hôpitaux Est – Pinel : nouveau terminus

Kimmerling : correspondance avec la future ligne entre Part Dieu et Sept Chemins

Gare de Villeurbanne : correspondance avec le T3

Place Grandclément : correspondance avec le C3

Saint-Exupéry

Verlaine – Tolstoï : correspondance avec le C3

Hôtel de Ville – TNP

Gratte-Ciel – Zola : correspondance avec le métro A

Parc du Centre

La Doua Gaston Berger : correspondances avec les trams T1, T4 et T9

Un projet qui coûte cher et qui divise

C'est le tracé de ce prolongement qui avait divisé en 2021. En effet, deux options avaient été proposées aux habitants de Villeurbanne, un vert et un rouge. Une concertation avait été mise en place mais les Villeurbannais se sont sentis lésés sur la décision finale. À l'époque, ils souhaitaient plus de transparence de la part des politiques.

Finalement, c'est le tracé rouge qui avait été choisi. Le tracé que le maire de Villeurbanne avait déclaré meilleur : "Un tracé était beaucoup plus complexe que l'autre dans la réalisation. Je m'étais exprimé."

Le projet était estimé à 140M d'euros par le Sytral. Mais l'enveloppe budgétaire a été réévaluée à un montant de 186M d'euros. En raison notamment de deux terrains à acquérir. Des frais supplémentaires couverts en partie par la Métropole de Lyon.