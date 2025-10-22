Exemple de module photovoltaïque organique qui pourrait remplacer les piles des alarmes ou thermostats. Photo : Dracula

Dracula Technologies lève 30 millions d'euros pour remplacer les piles des objets connectés et créer 100 emplois.



30 millions d'euros. C'est l'apport de la levée de fonds de Dracula Technologies, spécialiste de la transition écologique, grâce à sa solution innovante pour remplacer les piles jetables d'appareils tels que les télécommandes et autres objets connectés.

Le principal contributeur est la Banque des Territoires qui participe pour le compte de l'État dans le cadre du programme Territoires d'innovation de France 2030 et qui mène l'opération financière. Elle apporte à elle seule 6,8 millions d'euros. MGI Digital Technology, fabricant français de presses d'impression numérique, et — pour la première fois — le Conseil européen de l'innovation (EIC) ont également soutenu financièrement la campagne.

Une centaine de nouveaux emplois prévus d'ici deux ans

Basée à Valence, Dracula Technologies, à l'origine d'un dispositif photovoltaïque destiné à l'alimentation en énergie des objets connectés, réalise un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros. Elle avait lancé une campagne de financement en 2022 pour accélérer le déploiement de sa technologie d'élimination des piles des milliards d'objets connectés à travers le monde.

Cet apport de 30 millions d'euros devrait permettre à l'entreprise valentinoise de passer à une fabrication jet d'encre en continu, multipliant ainsi par quatre sa capacité de production annuelle. De plus, son usine à Valence (surnommée la Green Micropower Factory), comptant aujourd'hui 46 salariés, verra son effectif augmenter avec une centaine de nouveaux emplois prévus d'ici deux ans.