À Vénissieux, un magasin de déstockage fermé après un contrôle sanitaire

Un commerce de Vénissieux a été fermé administrativement après qu'un contrôle sanitaire a mis en évidence des manquements aux règles d'hygiène.

Le magasin "Déstockage affaires", situé avenue Francis de Pressensé à Vénissieux, aux portes du quartier des États-Unis de Lyon a été fermé administrativement après un contrôle sanitaire indique la préfecture du Rhône.

Deux agents de la direction départementale de protection des populations s'y sont rendus le 22 octobre, et ils y ont découvert plusieurs "manquements graves aux règles d'hygiène", indiquent les services de l'État. Il a notamment été constaté : "l'insuffisance du nettoyage des locaux", "le stockage de denrées alimentaires en extérieur sur le parking", ou encore "l'absence de maîtrise des températures du container en froid négatif, situé sur le parking extérieur et des vitrines en froid positif et négatif situées dans le magasin de vente".

Un arrêté de fermeture administrative a ainsi été pris, la préfecture considérant que "la poursuite de l'activité dans les conditions constatées constitue une menace importante pour la santé des consommateurs". Le propriétaire du lieu devra mettre en place une série de mesures correctives, notamment arrêter de stocker des aliments en extérieur, afin de rouvrir son commerce.