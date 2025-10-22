Actualité
Un magasin de déstockage situé à Vénissieux a été fermé administrativement.

À Vénissieux, un magasin de déstockage fermé après un contrôle sanitaire

  • par La rédaction

    • Un commerce de Vénissieux a été fermé administrativement après qu'un contrôle sanitaire a mis en évidence des manquements aux règles d'hygiène.

    Le magasin "Déstockage affaires", situé avenue Francis de Pressensé à Vénissieux, aux portes du quartier des États-Unis de Lyon a été fermé administrativement après un contrôle sanitaire indique la préfecture du Rhône.

    Deux agents de la direction départementale de protection des populations s'y sont rendus le 22 octobre, et ils y ont découvert plusieurs "manquements graves aux règles d'hygiène", indiquent les services de l'État. Il a notamment été constaté : "l'insuffisance du nettoyage des locaux", "le stockage de denrées alimentaires en extérieur sur le parking", ou encore "l'absence de maîtrise des températures du container en froid négatif, situé sur le parking extérieur et des vitrines en froid positif et négatif situées dans le magasin de vente".

    Un arrêté de fermeture administrative a ainsi été pris, la préfecture considérant que "la poursuite de l'activité dans les conditions constatées constitue une menace importante pour la santé des consommateurs". Le propriétaire du lieu devra mettre en place une série de mesures correctives, notamment arrêter de stocker des aliments en extérieur, afin de rouvrir son commerce.

    à lire également
    Lyon : Eve Robert nommée directrice générale adjointe des HCL

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Vénissieux, un magasin de déstockage fermé après un contrôle sanitaire 13:05
    Lyon : Eve Robert nommée directrice générale adjointe des HCL 12:26
    Deux distinctions européennes pour la Métropole de Grenoble 11:44
    "Illumination" : la nouvelle bûche de Noël de la maison Bocuse rend hommage à Lyon 11:11
    Dermatose nodulaire contagieuse : des mesures renforcées en Isère 10:39
    d'heure en heure
    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un campement évacué sous les voûtes de Perrache 09:55
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce mercredi 09:20
    Maxime Barrufaldi lauréat du Bocuse d'Or France 2025
    Gueule de bois : Lyon ne défendra pas la France au Bocuse d'Or 09:00
    WorldSkills 2025 : l’Auvergne-Rhône-Alpes encore région la plus médaillée 08:40
    Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance 08:18
    Lyon : peine d'amende avec sursis requise contre l'influenceuse Mila après un tweet raciste 07:53
    Orages, vent et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    De la pluie avant des éclaircies à Lyon ce mercredi, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut