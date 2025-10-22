Actualité
Eve Robert a été nommée directrice générale adjointe des HCL.

Lyon : Eve Robert nommée directrice générale adjointe des HCL

    • Eve Robert, 36 ans, a été officiellement nommée mardi directrice générale adjointe des Hospices Civils de Lyon. Elle succède à Virginie Valentin, partie diriger le CHU de Rennes le 1er septembre.

    Eve Robert prendra ses fonctions le 3 novembre aux HCL. Elle quitte le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis où elle était directrice générale adjointe aux solidarités depuis janvier 2023, pilotant un pôle de 4 500 agents et un budget de 800 millions d'euros.

    Deux expériences au ministère de la Santé

    Diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA (promotion Winston Churchill), elle a débuté sa carrière à l'Inspection générale des affaires sociales entre 2015 et 2018. Son parcours l'a menée à deux reprises au ministère de la Santé : cheffe de projet "Accès aux soins" entre 2018 et 2020 dans le cadre du plan Ma Santé 2022, puis responsable adjointe de la task force vaccination Covid-19 en 2021.

    Entre ces deux missions, elle a été déléguée départementale de l'ARS Bourgogne Franche-Comté et a piloté la réponse territoriale à la crise sanitaire. Administratrice de l'Association nationale des directeurs de l'action sanitaire et sociale, elle a également enseigné à Sciences Po.

    "Je suis honorée et enthousiaste de rejoindre les Hospices Civils de Lyon", a déclaré Eve Robert, se réjouissant de "travailler avec des équipes profondément engagées". Le directeur général Raymond Le Moign a salué "son regard, sa capacité de travail, son intelligence relationnelle".

