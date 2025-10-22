Le collectif citoyen JOP 2030, soutenu par le groupe Les Écologistes au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le dépôt d’une nouvelle demande de caducité auprès du CIO.

A un peu plus de quatre ans de l'événement, les Jeux Olympiques d'hiver 2030, sont loin de faire l'unanimité. Face à l’instabilité politique et à la crise financière en France, le collectif citoyen JOP 2030, appuyé par les écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, considère que les JO 2030 dans les Alpes ne sont plus une fête mais un "projet voué à l’échec".

Selon eux, ce projet représente une défaite écologique, en pleine urgence climatique, une défaite démocratique, en raison du manque de concertation publique, et une défaite financière, mobilisant des milliards d’euros au détriment des services publics et des collectivités locales. Le comité d'organisation des JO (Cojop), a d'ailleurs validé en début de semaine un premier budget de 2,1 milliards d'euros, financé à près de 75% par des recettes privées.

Un budget légèrement revu à la hausse par rapport aux deux milliards initialement annoncés lors de l'attribution de ces Jeux en juillet 2024. 26% des 2,1 milliards seront des contributions publiques, dont 362 millions d'euros apportés par l'État, le reste provenant des deux régions organisatrices (Auvergne-Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur).

"La neige, l'argent et la flamme font défaut"

Le collectif JOP 2030 avait déjà saisi le CIO en juillet 2024 à travers une première demande de caducité. En septembre dernier, ce même collectif avait saisi les tribunaux administratifs de Paris, Lyon et Marseille pour demander un débat public sur la tenue des Jeux dans les Alpes en 2030.

"Le bon sens manque cruellement à ce projet d’accueillir dans les Alpes françaises des jeux en 2030, quand la neige, l’argent et la « flamme » font défaut" estime le collectif dans son communiqué de presse. Avant de poursuivre : "A un peu plus de 4 ans de ces jeux, le plan des sites n’est pas livré, les garanties financières

bien que signées ne sont pas toutes intégrées au budget de l’Etat, le vote des lois, dont le projet de loi olympique et les lois de finances ne sont votées qu’au terme d’un processus qui n’a souvent plus rien de démocratique. Il faut se rendre à l’évidence, la flamme ne va pas revenir, elle s’est définitivement éteinte, et

il serait vain de vouloir la rallumer."

Pour manifester une nouvelle fois leur désaccord, les membres du collectif, accompagnés d'élus écologistes, se rendront ce vendredi 24 octobre devant le CIO à Lausanne pour déposer une nouvelle demande de caducité. Une demande qui n'a aucune chance d'aboutir alors que les JO 2030 doivent débuter le 1er février 2030 dans les Alpes françaises.