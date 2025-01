Prolongement de la ligne T6 : des travaux impactants à prévoir dès le mois de février

Prévu pour début 2026, le prolongement de la ligne T6 desservira le cœur de Villeurbanne. En attendant, des perturbations sont à prévoir dès le mois de février, notamment sur le T3, le T7 et le Rhônexpress.

Avec une mise en service prévue pour le premier trimestre 2026, le prolongement de la ligne de tramway T6 permettra à terme de créer un nouvel axe Nord-Sud, reliant Bron à La Doua, en passant par le cœur de Villeurbanne. Mais avant son lancement, de nombreux travaux sont prévus et notamment des travaux de connexion avec les autres lignes, entraînant dans les prochains mois de nombreux désagréments pour les usagers, de la route et des transports en commun.

De février à mai 2025, des travaux de connexion de la ligne T6 au T3 et au Rhônexpress auront lieu. Ils auront lieu en deux temps : entre le 24 février et le 18 avril, le T3 et le Rhônexpress ne circuleront qu'entre la Part Dieu et Vaulx-en-Velin La Soie. Entre le 19 avril et le 10 mai, plus aucune de ces lignes ne sera en service. Des bus relais seront alors mis en place, précise néanmoins le Sytral.

Lire aussi : Rétro 2024 : tramways, voies lyonnaises, stationnement... Un an de mobilités à Lyon

Une opération "coup de poing" selon le président de la Métropole, Bruno Bernard. "Il s’agit de raccorder les deux axes de tramways, de poser des appareils de voies complexes et de créer une station d’alimentation électrique commune", a-t-il déclaré.

Une circulation automobile perturbée

Pour cette "dernière ligne droite du chantier", selon Bruno Bernard, les opérations s'avèrent délicates et anticipées. "Un chantier bien préparé est à moitié terminé : il n'y a pas de place pour l'improvisation", rappelle Bertrand Savarit, maître d'œuvre sur le chantier.

En plus de perturbations sur le tramway, la circulation automobile pourrait bien se retrouver perturbée dans le secteur. "Les flux sont importants autour du site, ce qui implique un barriérage et une fermeture de circulation au carrefour de l'avenue Leclerc", indique le Sytral. Une déviation sera mise en place du 3 février au 10 mai 2025.