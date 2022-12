Lors du conseil municipal de Lyon de janvier 2023, le projet du parc des Balmes de Fourvière devrait prendre un coup d'accélérateur.

Suite à la finalisation des études préalables, les élus de la Ville de Lyon pourraient lancer le nouveau projet du Grand Parc des Balmes sur les hauteurs de Fourvière. En attendant, ils doivent encore voter lors du conseil municipal de janvier 2023, le lancement du marché de maîtrise d'œuvre, pour ensuite donner le coup d'envoi du projet.

À travers ce sentier nature, la Ville de Lyon souhaite "réaliser des cheminements piétons pour les déplacements du quotidien des riverains", mais aussi, "pour un usage récréatif de promenades et sportifs".

80 hectares de verdures

En ce sens, le projet s'inscrit dans la continuité de la promenade initiée dans les années 1990. Les futurs sentiers permettront de compléter l'itinéraire et de proposer "une boucle et des radiales reliant le Vieux Lyon, les quais de Saône et le plateau de Fourvière". Ils bénéficieront d'une bonne desserte en transports en commun (métros Saint-Jean, Valmy et Gorge de Loup).

À terme, un espace immense de 80 hectares de verdure devrait voir le jour en rassemblant les différents parcs du secteur, dont 18 hectares de traversée rendue accessible au public. Un projet verdoyant qui devrait coûter 4 millions d'euros à la ville.

Un projet qui se construit petit à petit

La première délibération a été votée en mars 2021 et a permis d'engager un budget de 200 000 euros pour mener des études préalables et de programmation. Pour cette deuxième phase, la Ville de Lyon veut "mener le processus de concertation avec les habitants, les riverains et les usagers du secteur".

