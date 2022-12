La Halle Tony Garnier organise un ciné-concert du film "Harry Potter et la chambre des secrets" ce mardi soir à partir de 20 heures.

Bien que les péripéties d'Harry Potter à l'école des sorciers soient terminées depuis plusieurs années, l'engouement pour l'univers des magiciens de Poudlard perdure.

Plus de 80 musiciens du Yellow Socks Orchestra sont invités à mettre en musique les aventures de Harry, Ron et Hermione, protagonistes de la célèbre saga Harry Potter, à la Halle Tony Garnier (Lyon 7e) ce mardi soir à partir de 20 heures. Les musiciens interpréteront en direct la musique de John Williams, pendant la projection de "Harry Potter et la chambre des secrets" en version originale sous-titrée français. Un spectacle de trois heures accessible moyennant un billet à 25 euros.

La Halle Tony Garnier rouvrira ensuite ses portes début janvier avec la réception des Enfoirés, en tournée dans la capitale des Gaules du 12 au 16 janvier.