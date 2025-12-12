À Lyon, un ex-opérateur du Samu a été condamné à 18 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, après un procès retraçant près trente ans de prédation.

Un ancien opérateur du Samu et bénévole à la Croix-Rouge, qualifié de "prédateur" par l'accusation, a été condamné jeudi à Lyon à 18 ans de prison pour de multiples viols et agressions sexuelles, la plupart commis sur des mineurs. Après deux heures de délibération et près de deux semaines de procès, le président de la cour criminelle du Rhône Eric Chalbos a égrené la liste des victimes de Laurent Moussière, 60 ans, et a prononcé une peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'obligations de soins.

Le verdict est légèrement inférieur aux réquisitions : l'avocat général, Vincent Auger, avait demandé 20 ans de prison contre ce "prédateur sexuel", "qu'il faut empêcher de nuire le plus longtemps possible". Lors du procès, le magistrat avait reproché à l'accusé de ne manifester aucune émotion.

Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Laurent Moussière s'est pourtant levé, a retiré ses lunettes et s'est tourné vers la salle. Lui qui avait jusque-là gardé le regard rivé sur les juges, s'est adressé aux victimes pour dire sa "honte". "Je vous demande pardon pour les dégâts que j'ai causés, pour les gestes, les actes qui vous ont agressés", a-t-il dit. "J'espère que vous pourrez après ça guérir vos blessures".

"Emprise"

Laurent Moussière était accusé d'avoir profité de son statut pour se rapprocher de jeunes garçons et d'avoir fait une quarantaine de victimes à Lyon et dans sa région entre le début des années 1990 et jusqu'à son arrestation à Périgueux en 2021. Témoins et experts ont mis en lumière un mode opératoire constant au détriment de victimes au profil similaire : de jeunes adolescents, rencontrés entre 13 et 16 ans en moyenne, "isolés" et "vulnérables", souvent en carence familiale, que l'accusé faisait venir chez lui en organisant des fêtes et en leur proposant alcool et cannabis.

Il parvenait à tisser des liens de confiance avec les jeunes en jouant de sa situation : bénévole à la Croix-Rouge, opérateur du Samu, il a même brièvement travaillé à la police judiciaire. "Ami de la famille", "grand frère", l'homme avait réussi à susciter la confiance de ses victimes, et parfois aussi de leurs proches. "Emprise" : le mot est répété tout au long du procès.

Une emprise qui n'était "pas intentionnelle", selon son avocat Me Baptiste Bouillon. Laurent Moussière a eu un comportement criminel, en manifestant "une indifférence au consentement", "mais ce n'est pas la même mécanique qui impose force et violence", a-t-il plaidé.

"Rien ne l'émeut"

Son confrère de la défense, Me Clément Stievet, a de son côté dénoncé des "défaillances" de la Croix-Rouge, de l'institution judiciaire alertée à la fin des années 1990 sur le comportement de M. Moussière, et de l'entourage de l'accusé et des victimes. Lui "demander de mettre fin de lui-même à ses pulsions, c'est illusoire", a avancé l'avocat.

Ce n'est qu'en 2019 qu'une de ses victimes l'a dénoncé, lors d'une audition par des gendarmes sur une toute autre affaire -- il avait été témoin d'une bagarre. L'instruction a ensuite permis de recenser 38 victimes. A cause du du temps écoulé, seules 21 ont été retenues par la justice, dont 15 avaient moins de 15 ans au moment des faits. Jeudi, dans l'un des cas, Laurent Moussière a été déclaré non coupable.

"Il est le champion de la prescription", a déploré Me Jean Sannier, conseil de plusieurs parties civiles et de l'association Innocence en danger, en lui reprochant aussi son manque d'empathie jusqu'à la dernière minute : "Rien ne l'émeut, rien ne l'atteint, rien ne l'humanise." Chez lui, "la prédation est innée, instinctive", a également plaidé Me Mélissa Masseron, conseil d'une partie civile.

A la barre, les victimes ont défilé pour raconter leurs vies "bousillées", selon l'expression de l'une d'entre elles, faisant part pour certaines de leurs addictions et incapacité à s'attacher.