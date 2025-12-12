La police nationale recherche des personnes ayant assisté à un accident entre une voiture et un octogénaire survenu le 9 décembre à Sainte-Foy-les-Lyon.

Appel à témoins. Mardi 9 décembre, un piéton âgé de 84 ans a été percuté mortellement par une voiture sur l'avenue Charles-de-Gaulle à Sainte-Foy-les-Lyon. Afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, les enquêteurs recherchent des témoins ayant assisté à la scène.

Le véhicule mis en cause serait un Ford Puma gris. A noter que le conducteur serait directement sorti de sa voiture pour porter assistance à la victime, avant d'être rejoint par plusieurs passants.

Toutes personnes disposant d'informations est invitée à contacter le commissariat Lyon 1 au 04 37 26 25 40 ou au 04 37 26 25 63.

