Hébergements : évasions hivernales insolites en montagne

Cabane dans les arbres, tipi ou dôme, les hébergements insolites offrent une expérience unique, en rupture avec le quotidien, dans des lieux propices à se reconnecter avec la nature. Souvent écoresponsables, ces hébergements s’inscrivent dans une démarche durable. Séjour romantique, en famille ou entre amis, voici une petite sélection pour ajouter aux flocons hivernaux une touche de magie.

© Lorelyne photography

Chartreuse

Cabanes romantiques dans les bois

À 1 heure 30 en voiture de Lyon, ces deux cabanes perchées, nichées à 1 350 mètres dans le hameau des Essarts, à Saint-Pierre-de-Chartreuse mêlent confort moderne et esprit montagnard chaleureux. Au milieu de grands arbres, ces cocons, construits en matériaux naturels où domine le bois, offrent une déconnexion nature assurée. On accède aux cabanes par une échelle de meunier et, cerise sur le gâteau, la terrasse dévoile une vue incroyable sur les sommets environnants. Les petits plus ? Le pack romantique avec une bouteille de champagne et une boîte de chocolats locaux, des apéros suspendus ou encore des ascensions nocturnes accompagnées, en ski de rando.

À partir de 160 euros la nuit pour deux personnes

cabaneschartreuse-insolite.fr

Dôme La Résilience © La Résilience

Vercors

Un dôme et une cabane perchée

Au pied des pistes d’Autrans, à 1 250 mètres d’altitude, une cabane perchée avec de grandes ouvertures offrant une vue panoramique sur la forêt alentour, ainsi qu’un dôme en bois, à l’architecture harmonieuse dévoilant une vue à 180 degrés sur le paysage forestier, sont deux options insolites et douillettes pour découvrir le Vercors. Un gros avantage ? Les départs pour le ski de fond, alpin ou les raquettes se font à partir de la cabane ou du dôme. Les propriétaires, Laura et Nicolas, proposent d’autres options d’hébergement : un studio et plusieurs gîtes.

À partir de 170 euros la nuit pour deux personnes - www.la-resilience.com

Saint-Jean-de-Maurienne

Un lieu chargé d’histoire avec vue imprenable sur la vallée

Perchée sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne, au pied des montagnes, la tour de la Fournache est située à proximité de nombreuses stations de ski (Les Karellis, Les Sybelles, Valloire…). Datant du XIe siècle, la tour a connu plusieurs vocations à travers les siècles (habitation individuelle, ruine, poudrière, garnison…) avant d’être rénovée par deux passionnées en 2022. Le nom des chambres (La Poudrière, La Cardinale, Le Perchoir) est tiré de l’histoire même de la tour. Entre pierres séculaires et confort contemporain, la tour de la Fournache propose une parenthèse intimiste hors du temps.

À partir de 95 euros la nuit pour deux personnes – tourdelafournache.com

© Manon Guenot

Vallée d’Aulps

La Patte Nordic

À 20 minutes du Léman, au Biot, commune de la vallée d’Aulps, vivez une expérience inoubliable avec une meute de quatorze chiens nordiques, pour un séjour où bien-être, nature et aventure ne font plus qu’un ! Entre lac et montagnes, trois hébergements en bois avec spa et jacuzzi privatifs promettent une pause cocooning et romantique. Lors de votre séjour, partez pour une sortie privatisée en chiens de traîneau au cœur des paysages enneigés de la Haute-Savoie. Le gîte de La Patte Nordic est situé à une quinzaine de minutes en voiture des stations de ski du domaine franco-suisse des Portes du Soleil.

À noter, les gestes engagés des propriétaires pour la planète : soixante-six panneaux photovoltaïques couvrent 70 % de leur consommation d’électricité, l’eau est récupérée pour arroser les plantes et entretenir le parc des chiens et les repas sont faits maison avec des produits frais, de saison et locaux.

Attention, les hébergements ne sont pas accessibles aux moins de 18 ans !

À partir de 330 euros la nuit pour deux personnes – gitelapattenordic.com

© village-tipi.com

La Féclaz

Village Tipi

Au cœur du parc naturel du massif des Bauges, situé à La Féclaz, à 1 350 mètres d’altitude, le Village Tipi propose de dormir dans ces grandes tentes de forme conique, traditionnellement utilisées par les Nord-Amérindiens. Chaque tipi, doté de quatre à sept lits, est tempéré avec un poêle à granulés, et des sacs de couchage adaptés aux conditions de montagne sont fournis. La nuit insolite en tipi comprend le dîner avec spécialité savoyarde et un petit-déjeuner à base de produits locaux. Possibilité de réserver un bain nordique en extérieur.

À partir de 120 euros la nuit par personne (69 euros pour les moins de 7 ans et 89 euros pour les 7-13 ans) – village-tipi.com

© cabanes-lahaut.com

La Thuile

Cocooning perché

En Savoie, à 1 heure 30 de Lyon en voiture, Là-Haut propose cinq cabanes, nichées à plus de 4 mètres dans les arbres, au cœur d’une forêt de pins et de hêtres de plusieurs hectares, au-dessus du lac de la Thuile. Les cabanes (pouvant accueillir de deux à six personnes) sont équipées d’un bain nordique privatif sur chaque terrasse. Un bain extérieur chaud, perché, avec vue enneigée, voilà de quoi déconnecter en mode “cocooning” en pleine nature.

À partir de 280 euros la nuit pour deux personnes – cabanes-lahaut.com

altipik.com

Lodges insolites & glamours

Expérience “glamping”au Mont-Saxonnex

Entièrement conçues par Jérémy Picard, natif du Mont-Saxonnex, ces lodges atypiques offrent une expérience “glamping” en Haute-Savoie, une version glamour du camping. Trois douillettes lodges, une pour les couples et deux pour les familles (pouvant accueillir jusqu’à six personnes), sont dotées d’un poêle à bois, et offrent une expérience inédite dans une jolie déco à la fois raffinée et rustique. Les lodges sont cosy mais, “glamping” oblige, les toilettes sèches sont dehors. Possibilité de commander pour le dîner une fondue savoyarde à l’ayze, un vin pétillant local de la vallée de l’Arve.

À partir de 179 euros la nuit pour la lodge couple et 210 euros pour la lodge famille – altipik.com

Vallée d’Aoste, Italie

Un hôtel restaurant 4* accessible uniquement en téléphérique, à pied ou en raquettes

Dans une ambiance romantique, la Maison Cly au charme typiquement italien invite à la relaxation. Située à Chamois, dans la vallée de Valtournenche, à 1 815 mètres, la petite commune, la troisième plus haute d’Italie, est la seule commune italienne à ne pas être accessible en voiture ! Habité toute l’année par seulement une centaine d’âmes, originaires ou simplement tombées amoureuses du lieu, le village est classé “Perles des Alpes”. Un havre de paix propice au ski d’hiver !

À partir de 79 euros la nuit pour deux personnes hors saison, 150 euros en haute saison – maisoncly.it